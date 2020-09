FOOD&WINE - Valentina Vignali a cena col fidanzato alla Pizzeria IQuintili

Sorpresa per i clienti della nota Pizzeria IQuintili del maestro Marco Quintili, di recente premiato con l’InTaste Excellence Award al Festival di Venezia. Nella serata di sabato 19 settembre è andata a cena nel locale di Tor Bella Monaca la nota cestista e modella Valentina Vignali, accompagnata dal fidanzato Lorenzo Orlandi. La coppia ha attirato l’attenzione dei presenti e del maestro pizzaiolo, che ha subito incantato la coppia con il suo menù presente sulle guide di Repubblica e del Gambero Rosso.

Valentina Vignali e il fidanzato hanno degustato gli antipasti con le nuvole di pizza fritta con stracciatella, mortadella e pistacchi, per poi passare alle pizze ordinando due delle specialità del maestro Quintili: per lei la carbonara, mentre per Lorenzo una gricia in fiamme altamente scenografica come testimoniato sui loro social. La serata si è conclusa con le palline di pizza fritta con crema di pistacchio, un autentico food porn del menu de IQuintili. Il commento sui social della modella è eloquente: “Diesci”. Un ennesimo attestato di stima per il maestro Marco Quintili, con la sua pizzeria sempre più frequentata da vip e le televisioni sempre più attente alla sua arte come dimostrano i premi e la vittoria in vari show come Il Boss delle Pizze su Alice TV.