Formia Film Festival 2017 dal 28 al 30 aprile

Countdown al via della Terza Edizione del Formia Film Festival. Nella perla del basso Lazio è tutto pronto per una tre giorni di emozioni ed eventi all’insegna di cinema, arte, musica, incontri e riflessione. Il festival, ideato e diretto da Daniele Urciuolo avrà luogo a Formia (LT) dal 28 al 30 aprile 2017, promosso dal Comune di Formia in collaborazione con Confcommercio Lazio Sud, Latina Film Commission, LUISS Creative Business Center, Leading Consulting ed altri. Il Formia Film Festival è un’iniziativa di Alfiere productions in collaborazione con Cateno Piazza e il Catania Film Festival.

GLI EVENTI.

Molti i momenti che comporranno la rassegna nella città laziale, fatta di intelligente intrattenimento e di riflessione e approfondimento.

Fra questi, Venerdì 28 Aprile, presso la sala 8 della Multisala del Mare verranno proiettatati i cortometraggi in concorso, per poi alle ore 20.00 assistere alla proiezione del film "Vieni a vivere a Napoli" dei registi partenopei Lombardi, Prisco, De Angelis. Definita ‘manifesto cinematografico di Napoli’, la pellicola racconta con grande ironia e tratti di drammaticità il tema tanto attuale quanto affascinante dell’immigrazione, investigando il rapporto dei napoletani con la stessa. Nella serata di Venerdì sarà inoltre consegnato un Award speciale al Maestro Umberto Scipione, compositore della colonna sonora del film diretto e interpretato da Alessandro Siani "Mister Felicità", campione di incassi al botteghino a inizio 2017.

Nella giornata di Sabato 29 Aprile tra proiezioni di importanti cortometraggi e film e la presentazione di Miss Spettacolo di Stefano Madonna, alle ore 20.30 verrà poi presentato il film La parrucchiera" di Stefano Incerti, una commedia pop d’autore che racconta la realtà e i colori della città di Napoli celebrandola nella sua bellezza senza tempo.

Dopo l’omaggio ad Alberto Sordi della scorsa edizione, quest’anno è la volta del grande Antonio De Curtis, in arte Totò, a cinquant’anni dalla sua morte. Il grande attore ed artista sarà ricordato con testimonianze e proiezioni, grazie al sostegno della Cineteca Nazionale, nell’ultima giornata del Festival di Domenica 30 Aprile presso la Multisala del Mare. Dopo la proiezione dei cortometraggi in concorso, verrà infatti presentato un Omaggio a Totò a cura di Aldo Manfredi. Una serata all’insegna di video, immagini, letture, sketch, ricordi e testimonianza del grande Maestro. Tra i vari colpi di scena posti in essere dal Direttore Daniele Urciuolo vi sarà la proiezione del film cortometraggio vincitore del Premio Oscar 2017 "SING" di Kristof Deak che verrà presentato durante la serata di premiazione del 30 Aprile.

I PROTAGONISTI DEL FESTIVAL. La prima interessante novità di questa edizione è Cristina Marino, l’attrice milanese (Amore 14, Maicol Jecson, Vacanze ai Caraibi, Tafanos, Un passo dal cielo 4, 1993) sarà infatti madrina e volto del Festival. Quest’anno è confermata la Giuria Tecnica con Adelmo Togliani, Lucianna De Falco, Daniele Di Biasio, Cristina Puccinelli, Roberto Conforti. Confermato il Premio intitolato a Christian Oz Repici e la presenza del Concorso Miss Spettacolo.

La conduzione è affidata per il secondo anno consecutivo a Emanuele Rauco, giornalista, critico cinematografico e selezionatore alla Biennale di Venezia. Le interviste saranno invece affidate ai giovani Andrea Fico, Fabiola Dalla Chiara, Maria Concetta Valente e Martina Menichini. La manifestazione ha visto, negli anni passati, la partecipazione di molti ospiti tra attori e registi e la proiezione di molte opere (cortometraggi, lungometraggi e documentari).

Quest’anno saranno presenti al festival grandi nomi del cinema italiano come le attrici e gli attori Valeria Solarino, Denise Capezza, Laura Adriani, Salvatore Misticone, Chiara Gensini, Dino Abbrescia, Susy Laude e molti altri ancora.

Venerdì 28 Aprile alle ore 17 presso la Multisala Mare, Formia(LT) l’apertura della Terza Edizione del Formia Film Festival che si prospetta più emozionante e ricca di colpi di scena che mai.

Per il programma completo e ulteriori informazioni

www.formiafilmfestival.com