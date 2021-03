FOTOGRAFIA - Lorenzo Tugnoli finalista al World Press Photo 21

Lorenzo Tugnoli, fotografo dell’Agenzia Contrasto, è finalista al World Press Photo 21 per la foto dell’anno con una immagine del reportage L’esplosione nel porto di Beirut, realizzato per The Washington Post. L’intera storia è finalista nella categoria Spot News, Storie.

Nei giorni successivi all’esplosione, mentre i corpi continuavano a venire estratti dalle macerie, i manifestanti hanno occupato i ministeri del governo, appiccato il fuoco e si sono scontrati con le forze di sicurezza in uno sfogo di rabbia contro i leader libanesi. L’incidente sembra riassumere i problemi che il Libano sta affrontando negli ultimi anni della sua turbolenta storia: uno stato debole, un governo inetto, funzionari corrotti e la lotta per il potere tra le varie fazioni che utilizzano il porto per operazioni di contrabbando. Il materiale pericoloso era stato riposto in un magazzino nel porto di Beirut da quando fu sequestrato dalle autorità doganali nel 2014, nonostante i ripetuti avvertimenti rispetto alla sua pericolosità dati dei funzionari portuali e nonostante la sua vicinanza a un’area densamente popolata della città. Lorenzo Tugnoli ha immortalato la terribile esplosione avvenuta il 4 agosto 2020 nel porto di Beirut. Pochi minuti dopo le 18:00, una massiccia esplosione scosse la capitale del Libano, cancellandone il porto e distruggendo intere aree della città. 2750 tonnellate di nitrato di ammonio, un fertilizzante e un ingrediente per la fabbricazione di bombe, sono esplose uccidendo almeno 200 persone e ferendone più di 6000.

Lorenzo Tugnoli (1979) si è avvicinato alla fotografia viaggiando e collaborando con altri fotografi in diverse parti del mondo. Dopo aver lavorato a lungo in Medio Oriente si è trasferito in Afghanistan nel 2010 dove ha iniziato a collaborare con media internazionali e organizzazioni di sviluppo. Nel 2014 pubblica "The little book of Kabul", un progetto editoriale che traccia un ritratto di Kabul attraverso la vita quotidiana di numerosi artisti che vivono in città, in collaborazione con la scrittrice Francesca Recchia. Dopo diversi anni di vita e lavoro in Afghanistan, Lorenzo si è trasferito in Libano nel 2015. Il suo lavoro continua ad esplorare le conseguenze umanitarie dei conflitti nella regione, e comprende progetti di lungo respiro in Yemen, Libia e Libano. Nel 2017 è entrato a far parte di Contrasto. Nel 2019 ha vinto il Premio Pulitzer per la Fotografia (Feature Photography) e due World Press Photo (2019 e 2020).

Per la foto: © Lorenzo Tugnoli Contrasto per The Washington Post