Franco J Marino in concerto presenta live il nuovo Ep “C’è Una Vita Nuova” - 14 giugno al Teatro Arciliuto di Roma

Il cantautore FRANCO J MARINO sarà in concerto martedì 14 giugno al Teatro Arciliuto di Roma (Piazza Montevecchio, 5) per presentare live i brani del suo EP “C’è una vita nuova”, tra cui il singolo che dà il titolo, e “Domani”, brano che il cantautore ha scritto per Andrea Bocelli (contenuta in “Andrea” 2004 e "Vivere - Live in Tuscany" 2008), e che proporrà nella versione da lui reinterpretata.

Ad accompagnare il cantautore nel suo concerto saranno Sasà Flauto alla chitarra, Toto Giornelli al basso acustico e Francesco Santalucia al pianoforte e alle tastiere.

Nel Concerto che si terrà nella splendida cornice del Teatro Arciliuto Franco J. Marino, che ha collaborato con importanti artisti di fama mondiale, proporrà anche diversi grandi classici della musica italiana e internazionale.

Ore 20,30 Aperitivo Cena facoltativo

Ore 21,00 Concerto nella Sala Teatro

Info e Prenotazioni:

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5 – 00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 o al mobile 333 8568464 _info@arciliuto.it

www.arciliuto.it