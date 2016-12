Franco Micalizzi al Festival dei 2 Mondi di Spoleto il 27 giugno

Il prossimo 27 giugno, presso il Teatro Romano di Spoleto, all’interno del prestigioso “Festival dei due mondi”, verrà messo in scena un concerto dedicato interamente ad alcuni dei nostri più illustri autori italiani di musica per Film.

Il titolo: “Quando la musica racconta”.

Da Morricone a Rota, da De Sica a Trovajoli, da Micalizzi a Bacalov, la serata sarà resa speciale dalla presenza di un’orchestra sinfonica di 45 elementi diretti dal Maestro Nino Rapicavoli, e dalla partecipazione di ospiti illustri, a cominciare da Giampiero Ingrassia e Serena Rossi in veste di presentatori, per continuare poi con importanti nomi che si avvicenderanno a vario titolo sul palco, come Christian De Sica, Serena Autieri, Fabrizio Bosso, Massimo Ghini.

Le prime dichiarazioni a caldo per la stampa del Maestro Franco Micalizzi, interpellato su questo fantastico spettacolo nato da una sua idea e la cui direzione artistica è da lui condotta in sinergia con Niccolò Petitto:

"La musica di commento dei film ha contribuito al grande successo del Cinema italiano nel mondo. Molti sono i compositori Italiani che hanno ricevuto riconoscimenti come l’Oscar e ottenuto un grande successo popolare; fino ad oggi questa musica, così preziosa per il racconto cinematografico, credo non abbia ricevuto dall’ambiente culturale quel dovuto apprezzamento che merita. Il concerto del 27 Giugno a Spoleto penso che possa dare invece l’avvio a riconoscere la qualità culturale mostrata appieno da queste composizioni. Compositori come Morricone, Piccioni, Bacalov, Piovani etc... meritano la giusta attenzione ed il giusto apprezzamento sia di critica che di pubblico per il contributo altissimo dato al cinema"

Ed ancora: "Nell’ ideare questo concerto cercherò, oltre che far ascoltare tanta buona musica, di dare come corollario le opportune informazioni sui film protagonisti indiretti del concerto. Questo per coinvolgere maggiormente l’attenzione del pubblico. Sono felicissimo che “Quando la musica racconta” che coinvolge, oltre a me, tanti illustri colleghi, si svolga nella meravigliosa cornice del Teatro Romano e nell’ambito del Festival dei due mondi di Spoleto.

In occasione di questo evento dedicato agli autori più illustri, SIAE, con la Federazione Italiana Autori, vuole omaggiare il Maestro Manuel De Sica, venuto a mancare lo scorso anno, premiando un giovane autore con una targa intitolata a Manuel, consegnata dal fratello Christian.

Ricordiamo che lo spettacolo, oltre agli Autori Claudio Pallottini e Raffaello Fusaro, ha visto l’amichevole partecipazione ai testi del noto sceneggiatore e scrittore Marco Tullio Barboni.

La regia della serata sarà affidata a Marco Simeoli.