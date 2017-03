Franco Nero e il suo ’Calibro 10’ presentato a Roma

Franco Nero in Calibro 10, il decalogo del Crimine regia di Massimo Ivan Falsetta. Prodotto dall’Aurelia Film , l’anteprima presentata da Emanuela Del Zompo, attrice e giornalista al Cinema Caravaggio di Roma ha visto presenti in sala per l’attore internazionale, Orso Maria Guerrini, Saverio Vallone, Giuseppe Convertini, Cristian Stelluti, Adriana Russo, Lorenzo De Luca, ed il cast del film da Armando Puccio, Maurizio D’Agostino e il Cavalier Alberto Raffaello che ha prodotto il film. Franco Nero è Mosè, il Capo dei Capi in un film pulp sulla mafia. Un film diverso e particolare, dice l’attore, impegnato molto all’estero e arrivato in Italia proprio per la presentazione del il film.

’Amo il mio lavoro, devo divertirmi nel farlo e mi piace aiutare i giovani. Spesso vengo in Italia per prendere parte a dei cortometraggi o a produzioni indipendenti. Mio figlio fa il regista e capisco quanto possa essere difficile fare questo mestiere e mi metto nei panni dei suoi coetanei. Vivo a Londra dove c’è la mia famiglia, ma viaggio spesso in America dove lavoro con grandi registi. A breve inizierò un progetto con Vanessa Redgrave, mia moglie dal titolo Rose in Winter, un film su un eroina morta nei campi di concentramento e che Papa Wojtilia ha fatto Santa. Il Suo nome è Edith Stein. Nel tempo libero che ho veramente poco amo trascorrerlo con gente comune e semplice al di fuori del cinema. La pensione è ancora lontana, voglio ancora lavorare molto e viaggiare’.

Calibro 10 è stato presentato nel 2015 in America, New York e Los Angeles dove ha vinto dei premi. Ed ora arriva in Italia.