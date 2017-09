Frontone (PU), 17 settembre: Aleksandr Sokurov riceve il Bronzo Dorato alla Carriera di Animavì

Il regista russo Aleksandr Sokurov riceverà - domenica 17 settembre 2017 alle ore 18.00 - nella suggestiva cornice del Castello della Porta di Frontone (PU) il Bronzo Dorato alla Carriera del festival Animavì. Un’occasione imperdibile per approfondire la conoscenza del regista dal punto di vista artistico ed umano. Ad omaggiare il maestro, amante della musica classica, Paolo Marzocchi, pianista e compositore pesarese tra i più interessanti nel panorama nazionale.

Animavì, primo festival internazionale di cinema di animazione poetico, diretto dal regista Simone Massi, la cui seconda edizione si è tenuta a Pergola (PU) dal 12 al 16 luglio, omaggia il regista con il prezioso trofeo artistico ispirato al gruppo equestre di epoca romana di Pergola, una tra le più importanti testimonianze archeologiche non solo della cittadina che accoglie il festival, ma dell’intero territorio regionale marchigiano. Il premio, che la scorsa edizione era stato assegnato a Emir Kusturica, si aggiunge ai numerosi ricevuti dal Maestro russo, nei più prestigiosi festival cinematografici, tra cui Venezia, Berlino, Cannes, Mosca, Toronto e Locarno e il premio alla Carriera che il Maestro riceverà a dicembre dalla European Film Academy.

“Aleksandr Sokurov - dichiara il direttore artistico Simone Massi - si aggira fra le macerie e le ombre della Storia, impasta il passato con le sue fantasticherie e realizza film che sollevano dubbi e corpi, opere che ci invitano a librarci in volo”.

L’evento chiude l’edizione 2017 di Animavì, quest’anno richissimo di appuntamenti e ospiti con un programma che ha coinvolto non solo Pergola ma un intero territorio, e sarà realizzato per l’occasione, oltre che con il patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e della Fondazione Marche Cultura, con il sostegno dell’Unione Montana Catria e Nerone e dei comuni di Frontone, Serra Sant’Abbondio, Cagli, Acqualagna, San Lorenzo in Campo e Arcevia, luoghi che accoglieranno il regista durante il breve soggiorno nelle Marche.

Il festival Animavì è dedicato a quella corrente del cinema d’animazione che si propone di raccontare per suggestione, in cui ogni singolo fotogramma è già concepito come una piccola opera d’arte.

Il progetto, di rilevanza internazionale, è patrocinato dalle maggiori autorità del mondo della cultura e del cinema italiani, quali il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, l’Accademia Nazionale del Cinema Italiano, ASIFA Italia, Ministero per i Beni Culturali e del Turismo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato inoltre insignito per il secondo anno consecutivo di una medaglia d’oro per la particolare rilevanza culturale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e beneficia dell’appoggio di un prestigioso Comitato d’Onore formato da grandi nomi della cinematografia e della cultura italiana e internazionale. Il festival è realizzato grazie all’organizzazione di Mattia Priori, Leone Fadelli, Silvia Carbone e dall’associazione culturale Ars Animae.

