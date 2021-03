FUMETTI - ’Dragon Kingdom of Wrenly – La maledizione del fuoco freddo’ per ragazzi, da Tunuè

Una bellissima prima lettura a fumetti in stile Disney. Dragon Kingdom of Wrenly – La maledizione del fuoco freddo di Jordan Quinn è la nuova uscita (22 aprile) della collana «Tipitondi» della Tunué dedicata ai piccoli lettori. Una storia per gli amanti dei draghi, della magia e delle leggende che affronta temi come la scoperta di sé e di un destino più grande, la consapevolezza delle proprie forze e l’importanza del gioco di squadra.

Impossibile non affezionarsi ai tre piccoli draghetti nati dall’idea della scrittrice americana, ma adattati a fumetti da autori italiani.

IL LIBRO

Ruskin non ha mai conosciuto la vita oltre le mura del palazzo del signore di Wrenly ma il suo potere e destino sono ancora tutti da scoprire. Una minaccia, che deriva da un’antica maledizione, incombe sul regno di Wrenly e tre piccoli draghi si fanno carico di una importante missione per far scomparire la maledizione. Ce la farà Ruskin insieme ai suoi compagni di avventura a salvare il regno?

L’AUTRICE

Jordan Quinn, è cresciuta in un castello da favola in Inghilterra. Aveva una scala a chiocciola in pietra, un fossato e una prigione. Da bambina le piaceva giocare a nascondino e cavalcare il suo amato cavallo: Principe Azzurro. Quando non cavalcava, scriveva storie di fate, troll, draghi e maghi. Oggi Jordan vive in un ranch in California con suo marito, suo figlio e un cane.

