FUMETTI - A gennaio esce ’Ex-Arm N.14’ un epilogo esplosivo!

A metà gennaio, in fumetteria, libreria e store online con Star Comics

EX-ARM, un dirompente mix di fantascienza e azione, impreziosito dagli splendidi e dettagliati disegni di Shin-ya Komi, torna per l’ultima volta in fumetteria, libreria e store online con il volume finale.

Nei 13 volumi che si sono susseguiti dal 2017 a oggi, abbiamo potuto ammirare innumerevoli scene d’azione, rese ancora più interessanti dalla presenza di giovani e seducenti personaggi femminili e da un susseguirsi continuo di segreti e misteri da svelare.

Il 13 gennaio sarà il turno del quattordicesimo e ultimo volume di questa spettacolare serie cyberpunk le cui ambientazioni strizzano l’occhio al celeberrimo capolavoro della fantascienza GHOST IN THE SHELL. Un finale da non perdere!

EX-ARM n. 14

Shin-ya Komi, HiRock

13x18, B, b/n, pp. 240, con sovraccoperta, € 5,90

Data di uscita: 13/01/2021 in fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822620996

Il Banditore, che si è scoperto essere un clone di Shuichi, fratello maggiore di Akira, viene ingoiato da ß, che sin dall’inizio mirava alla Ex-Arm No.11 nelle mani del venditore. Questo “sacrificio” si rivela essere in realtà un tiro mancino del Banditore, che in tal modo affida ad Akira le sue ultime volontà insieme all’arma No.11, dando al ragazzo la possibilità di eliminare una volta per tutte l’avversario. Tuttavia, proprio in quel momento, un’interferenza colpisce i caccia dell’esercito americano inviati contro ß, prendendone il controllo...

Edizioni Star Comics

www.starcomics.com