FUMETTI - An invitation from a crab, di panpanya

AN INVITATION FROM A CRAB: UNA RACCOLTA DI STORIE SORPRENDENTI E INDIMENTICABILI

È in arrivo con Star Comics una lettura fresca, stravagante e piacevole firmata da panpanya, artista giapponese che ha conquistato la fama in patria grazie alle sue opere brillanti ed eccentriche fin dal suo esordio, negli anni Duemila. Il volume, una raccolta di storie singolari e affascinanti, inaugura la collana PANPANYA WORKS ed è la prima delle 5 opere dell’autore che saranno pubblicate da Star Comics.

Ambientazioni estremamente realistiche fanno da sfondo alle surreali avventure vissute dalla protagonista, una fanciulla senza nome che in ogni storia interpreta un ruolo diverso e che incontrerà personaggi inusuali, animali giganti e spiriti bizzarri. Una serie di riflessioni dell’autore, che sembrano quasi delle lettere senza destinatario, adornano questo prezioso e imperdibile volume, in uscita il 9 dicembre in fumetteria, libreria e store online.

AN INVITATION FROM A CRAB

panpanya

13x18, B, b/n, pp. 224, con sovraccoperta, € 9,90

Data di uscita: 09/12/2020 in fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822620453

Passeggiando per le vie del suo quartiere, una bambina senza nome si imbatte in un grosso granchio. Decisa a catturarlo per farne la propria cena, inizia a seguirlo, dando il via a una serie di avventure che la vedono attraversare paesaggi urbani dettagliatissimi sospesi in un’atmosfera onirica e popolati da personaggi fiabeschi e surreali, giocattoli incomprensibili e frutti misteriosi...

