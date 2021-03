FUMETTI - Artgerm firma la variant cover di Sweet Paprika

Il primo volume della miniserie Sweet Paprika sarà pubblicato da Star Comics nel mese di maggio 2021, ma se ne parla già tantissimo e da molto tempo: l’originale progetto dell’artista partenopea, infatti, ha attirato l’attenzione degli appassionati del fumetto ma anche del mondo dell’animazione. Tanto che Erik Barmack – l’ex vicepresidente Netflix Original International – si è unito a Grey Ladder Productions e Arancia Studio per produrre il progetto animato di questa audace commedia romantica, con la regia dell’Emmy Award 2019 Gabriele Pennacchioli.

Ma le sorprese non sono finite qui. Arriva oggi una nuova grande notizia intorno all’universo di Sweet Paprika: Artgerm, illustratore, designer e concept artist tra i più noti e apprezzati a livello mondiale, firmerà la variant cover del primo volume dell’opera di Mirka Andolfo. Sarà un’esclusiva per le fumetterie e, in vista degli Star Days – l’originale evento dalla casa editrice Star Comics in programma per la prossima primavera – è già possibile ordinare le copie presso le fumetterie aderenti (l’elenco completo e aggiornato su stardays.it).

Stanley “Artgerm” Lau – artista nato a Hong Kong e residente a Singapore, co-fondatore di Imaginary Friends Studios e collaboratore dei più noti marchi dell’industria dell’intrattenimento – ha raffigurato, in questa copertina di Sweet Paprika, la protagonista immersa nella sua città. Artgerm, che con il suo inconfondibile stile, a metà tra influenze orientali e occidentali, ha ispirato più di una generazione di artisti, sprigiona in quest’immagine la potenza del personaggio ideato da Andolfo.

Paprika è infatti una giovane newyorkese di origini italiane, una workaholic a cui il successo ha risucchiato l’esistenza, facendole dimenticare l’importanza del tempo per sé e per i suoi cari. A portare scompiglio nella sua vita sarà Dill, un ragazzo ingenuo e avvenente dal fare “angelico”, lontano dal suo mondo, che spingerà la giovane a rimettersi in discussione e la aiuterà a ritrovare la fiducia in sé e negli uomini. I loro caratteri e stili di vita totalmente opposti daranno vita a episodi divertenti e irresistibili, conditi da un pizzico di erotismo.

Per valorizzare al meglio l’artwork di Artgerm, l’esclusiva copertina sarà stampata con una tecnica particolare e innovativa: alla normale patina opaca – che sarà applicata sul personaggio – si aggiungerà un’ampia porzione stampata in silver cold foil che andrà a ricoprire la città sullo sfondo, donando uno stupefacente effetto metallizzato.

«Per me è ormai una bellissima tradizione avere una copertina di Artgerm per le mie serie, ma devo ammettere che ogni volta è un’emozione unica. – Ha detto l’autrice Mirka Andolfo – Con Paprika, in particolare, Stanley è riuscito a interpretare alla perfezione lo spirito del personaggio, calandolo in un contesto mozzafiato. Non lo dico per circostanza, ma è davvero un grande onore».