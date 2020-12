FUMETTI - Baptism N.3: la sorprendente conclusione di un inquietante classico

Il volume che completa la miniserie BAPTISM del grande Kazuo Umezz arriverà in fumetteria, libreria e store online a ridosso del Natale, il 23 dicembre con Star Comics.

Un horror psicologico che racconta una storia malata e agghiacciante, reso ancora più memorabile dai disegni super espressivi del geniale autore. Izumi-Sakura riuscirà a portare a compimento il suo folle piano? Le domande rimaste in sospeso avranno finalmente una risposta? Non perdete la conclusione di una delle opere a fumetti più sconvolgenti mai scritte!

A fine febbraio non lasciatevi sfuggire il primo volume della miniserie in quattro volumi OROCHI, che andrà ad arricchire la collana UMEZZ COLLECTIONN.

Il terrificante obiettivo di Sakura sembrava sul punto di realizzarsi, ma tutto va in pezzi quando scopre che sul suo volto si sta formando un’orrenda macchia. Come se non bastasse, il suo adorato maestro Tanigawa faceva solo finta di amarla, mentre in realtà stava tramando con sua moglie per liberarsi di lei. Alla diabolica bambina non resta che una scelta, e chiede all’amica Ryoko, cui ha rivelato la sua incredibile storia, di aiutarla... Cos’avrà in mente?!

UMEZZ COLLECTIONN 10

BAPTISM n. 3

Kazuo Umezz

15x21, B, b/n e col., pp. 376, con sovraccoperta,€ 17,00

Data di uscita: 23/12/2020 in fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822620279

www.starcomics.com