FUMETTI - Bloodshot nuova serie n. 3: un travolgente ritorno

Sarà disponibile, dal 10 febbraio, il terzo volume, edito da StarComics, della nuova serie sull’incredibile supereroe Valiant che risponde al nome di Bloodshot.

La Terra è stata trasformata in un inferno a causa di mostruosità inimmaginabili. Sta ora a Bloodshot e ai suoi alleati, gli ex-agenti conosciuti come “i Bruciati”, salvare il Pianeta e superare le dure prove che li attendono. Ma non tutto è come sembra…

Circondato dai nemici, su chi potrà davvero contare Bloodshot?

Scritto da Tim Seeley e con i disegni di Marc Laming.

VALIANT 139

BLOODSHOT NUOVA SERIE n. 3

Marc Laming, Tim Seeley

17x26, B, col., pp. 112, € 8,90

Data di uscita: 10/02/2021 in fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822621351

www.starcomics.com