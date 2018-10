Un incredibile biopic a fumetti sulla vita e la musica di Bob Dylan, ricco di fan service per gli appassionati del cantautore: questo è "Bob Dylan – La risposta è nel vento", in vendita da ieri, 16 ottobre, per le Edizioni NPE.

Robert Allen Zimmerman, in arte Bob Dylan, classe 1941, non ha bisogno di presentazioni. Di questo 2018 è stata la lunga diatriba in merito al Premio Nobel per la letteratura che gli è stato assegnato, che lui all’inizio non aveva degnato di risposta.

Questo graphic novel rappresenta un biopic completo che passa attraverso la sua vita, raccontandoci gli inizi e la carriera: ogni pagina è costellata di fan service per gli appassionati del compositore americano, ossia copertine di dischi e citazioni a piene mani.

Il fumetto è magistralmente disegnato da due autori stilisticamente molto diversi: Stefano Corrao, che affronta con il suo tratto realistico tutta la fase iniziale della vita di Bob Dylan e la sua fase matura, e l’elegante Alessandra Melarosa, che firma la copertina e le tavole che raccontano la fase centrale di crescita artistica del cantautore.

Il volume si inserisce perfettamente nella catena di successi inanellata dalla collana Music & Comics di Edizioni NPE, che partì con La Storia della Musica Metal a Fumetti e La Storia della Musica Rock a Fumetti, facendole seguire dai volumi biopic di David Bowie, Bruce Springsteen, Elvis e dal recente imperdibile Jugband Blues – a graphic trip on the tracks of Syd Barrett.

Lo sceneggiatore Luigi Formola e Alessandra Melarosa, uno dei due disegnatori del volume, saranno ospiti allo stand di Edizioni NPE (NAP134, padiglione Napoleone) di Lucca Comics & Games 2018 il 2 novembre pomeriggio e il 3 novembre per autografare e sketchare le copie del volume.

Link casa editrice con preview del volume e possibilità di acquisto scontato: https://edizioninpe.it/product/bob-...