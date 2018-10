La sceneggiatura inedita del sequel del film cult Cannibal Holocaust, illustrata da Miguel Ángel Martín in uno splendido volume interamente a colori, per Edizioni NPE.

Censurato per più di metà della pellicola in oltre 20 nazioni, Cannibal Holocaust detiene l’eccelso primato di film più censurato della storia e ha generato negli anni una miriade di pellicole che si sono ispirate o che hanno semplicemente omaggiato il lavoro controverso del regista Ruggero Deodato.

Ne è un esempio il recente The Green Inferno del regista Eli Roth, dichiaratosi grande fan di Deodato.

L’unica opera del comicdom altrettanto censurata è Psychopathia Sexualis, del maestro spagnolo Miguel Ángel Martín.

Questo volume contiene il trat­tamento originale del sequel del film di Ruggero Deodato, scritto di suo proprio pu­gno, fittamente illustrato da Martín.

Un’opera del tutto inedita ed inaspettata.

***ATTENZIONE***

Di questo volume esiste una edizione limitata in sole 100 copie, con una sovraccoperta differente: bianca, senza sfondo verde e senza il disegno della donna impalata in copertina. La particolarità di questa cover è che ogni singola copia verrà numerata e disegnata da Miguel Ángel Martín durante il Lucca Comics & Games 2018 e autografata da Ruggero Deodato, che firmerà il volume con la frase "Monsieur Cannibal Ruggero Deodato". Sopra la carta bianca di ogni copia verrà applicata una pellicola trasparente per preservare il disegno.

Mediapartner del volume la rivista di approfondimento cinematografico Nocturno.