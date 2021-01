FUMETTI - Cento di queste Storie, con la Sergio Bonelli Editore!

Martedì 12 gennaio esce il numero 100 di Le Storie. Un traguardo non da poco, per la serie antologica della Sergio Bonelli Editore, nata nell’ottobre del 2012. E anche se la testata chiude i battenti proprio col numero 100, in realtà non chiude davvero i battenti... Otto anni sono trascorsi da quando Mauro Marcheselli, con l’imprimatur di Sergio Bonelli, varò questa nave, insieme cantiere permanente e opera aperta. Stando a un vecchio e quantomai arguto adagio, «anche un orologio rotto segna l’ora esatta due volte al giorno» ed è in omaggio a questo principio che le ricorrenti voci con cui si preconizza l’imminente chiusura de Le Storie ricevono finalmente conferma. Di queste voci non ci lamentiamo, anzi.

In quanto cantiere permanente e opera aperta, la nostra-vostra collana non può essere "completata", ma neppure "spezzata a metà" - il punto in cui oggi si sceglie di interromperla è tutto sommato identico a ogni altro e, a ben guardare, lascia spazio e nutrimento a un solo dubbio: forse la prossima Storia sarebbe stata più bella? E quella dopo ancora?... Pazienza. Detto ciò, Le Storie non vi abbandona, perché dopo un mese di pausa diventa CULT.

Proprio come un Cult Movie le avventure che saranno proposte in questo 2021 sono - assicurano dalla Bonelli - piccoli gioielli, gemme nascoste nel sottosuolo, "tizzoni d’inferno" pronti a ravvivare il fuoco della fantasia.

L’analogia cinefila, del resto, non fa una piega: una pellicola con Humphrey Bogart, un western di John Ford, la fantascienza di Jack Arnold o l’horror di Mario Bava... Riposano oltre l’orizzonte di questi nostri anni frettolosi e smemorati. Ma appena cominciate a rivederli - o a scoprirli per la prima volta - portano con sé il fascino irresistibile, l’aura inestinguibile di un Racconto che, semplicemente, non ha tempo né età. Un Cult, non è un Classico. Non è sempre e necessariamente un’opera consacrata dalla fama universale o dall’unanime approvazione della Critica più blasonata. Ma è qualcosa che, a modo suo, ha lasciato un segno speciale e inimitabile... E può tornare a farlo.

Le Storie 100

"Finale di partita"

testi di Gianmaria Contro e disegni di Massimo Cipriani, Tommaso Bianchi, Max Bertolini e Paolo Raffaelli

copertina di Aldo Di Gennaro

Dal 12 gennaio in edicola, fumetteria e nel nostro Shop online.