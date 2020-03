FUMETTI - con Tunuè il nuovo graphic novel di Paco Roca

IL TESORO DEL CIGNO NERO

Dopo i bestseller Rughe e La casa il nuovo graphic novel di Paco Roca , la storia che avrebbe dovuto metterci in guardia dai leakers

Nel 2007 la principale compagnia al mondo di cercatori di tesori al mondo annuncia di aver scoperto nell’Atlantico il più grande tesoro sottomarino mai trovato, il Cigno Nero . Inizia così l’affascinante trama giuridica e politica del nuovo libro di Paco Roca dal 26 marzo in libreria e fumetteria per Tunué. Paco Roca , indiscusso maestro del fumetto, torna con un a storia realmente accaduta, un intrigo internazionale, un thriller avvincente basato sul soggetto scritto dal diplomatico Guillermo Corral che fu coinvolto nel celebre processo sul recupero del prezioso carico della fregata spagnola. È in lavorazione la serie tv ispirata al libro per la regia del Premio Oscar Alejandro Amenábar. Il tesoro del Cigno N ero segna il numero 100 della collana « Prospero ’ s Books » della Tunué dedicata ai migliori graphic noveli taliani e internazionali. In occasione dell’uscita del libro, i n collaborazione con Napoli Comicon e l’Instituto Cervantes, dal 31 marzo al 30 maggio sarà allestita nella sede napoletana dell’istituto la mostra Historia e historietas. Il tesoro di Paco Roca e Guillermo Corral composta da numerose tavole originali, note, ricostruzioni e riproduzioni. Nel loro omaggio a Hergé, Roca e Corral descrivono la storia e l’attualità attraverso avventure rocambolesche, in uno scenario definito con maestria e con una capacità grafica e narrativa che innalzano Paco Roca al massimo livello della nona arte. L’autore sarà in Italia per l’inaugurazione della mostra a Napoli il 31 marzo e al Salone del libro di Torino dove incontrerà i suoi appassionati lettori.

IL LIBRO

Un thriller che, per lo scenario internazionale, le battaglie legali, l’ambientazione navale e le manovre di intelligence, richiama da vicino l’opera di Tom Clancy. Un “cigno nero” è un evento unico e straordinario, come il ritrovamento del più grande tesoro marino di tutti i tempi. Da qui prende le mosse il racconto del caso reale vissuto dal diplomatico Guillermo Corral e sapientemente trasformato in graphic novel da Paco Roca. Una vicenda ricca di suspense e condita da giochi politici, diplomazia e spionaggio, che si dipana dai ponti di comando agli uffici ministeriali, dai porti alle aule di tribunale, rimbalzando da una sponda all’altra dell’Atlantico e grondando colpi di scena e capovolgimenti di fronte , come solo i migliori intrighi internazionali e i thriller più acclamati sono capaci di fare.

GLI AUTORI .

Guillermo Corral van Damme

Attuale direttore di gabinetto della Secretaria de Estado de la España Global, all’epoca dei fatti era direttore generale del Ministero della Cultura e ha vissuto la vicenda in prima persona. Dopo un libro di racconti e la collaborazione con varie riviste, questo è il suo esordio nel graphic novel.

Paco Roca È il più important e autore spagnolo di graphic novel. Rughe è il suo successo più ampio di critica e pubblico (vincitore del premio Gran Guinigi a Lucca Comics & Games), da cui è stato tratto un corto animato candidato al Premio Oscar. L’altra sua opera assolutamente da leggere e avere è La casa.

IL TESORO DEL CIGNO NERO

Tunué 2020

Collana: Prospero n. 100

Cm.16,8x24 pp. 224 a colori. cartonato

Euro 19,90

ISBN 978 - 88 - 6790 - 381 - 8