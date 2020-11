FUMETTI - Da giovedì 3 dicembre e per tutto il mese, il Free Comic Book Day

Si rinnova per il quinto anno consecutivo l’appuntamento con il Free Comic Book Day Italia, una giornata interamente dedicata all’invito alla lettura del fumetto che permetterà di ricevere, in tutte le fumetterie aderenti, albi speciali con contenuti inediti e a distribuzione gratuita, scelti dalle principali case editrici di fumetto italiane.

Quest’anno, però, il Free Comic Book Day Italia, la giornata del fumetto gratis, sarà ancor più magico e speciale perché si estenderà lungo tutto il mese di dicembre: fino ad esaurimento scorte, infatti, le fumetterie aderenti all’iniziativa distribuiranno gratuitamente albi inediti pensati esclusivamente per l’evento e importanti preview di volumi in uscita nei prossimi mesi.

Il Free Comic Book Day (che è nato negli USA nel 2001 ed è arrivato per la prima volta nel nostro paese nel 2016) coinvolge quest’anno 4 tra i principali editori di fumetti in Italia: Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Edizioni Star Comics e Saldapress. Una partnership che rafforza un’iniziativa che vede importanti team editoriali in prima linea per la promozione del fumetto.

Tra le proposte del Free Comic Book Day Italia di quest’anno ci sono Batman: Death Metal/Joker War, X-Men/Dark Ages, Sing "Yesterday" for me, Gli uomini della settimana e Misteri e viaggi fantastici direttamente dal mondo di Topolino (Panini Comics); Nick Raider (Sergio Bonelli Editore); Sweet Paprika, Solo Leveling e Living Room Matsunaga-San, Red Border e Zero’s Tea Time (Edizioni Star Comics); Godzilla e Fire Power (Saldapress).

L’obiettivo dell’edizione 2020, oltre a introdurre le nuove generazioni alle gioie della lettura, è quello di supportare le fumetterie in un anno che si è dimostrato difficile, avvicinando nuovi lettori e riportando chi se ne era allontanato. Sono oltre 230 le fumetterie che hanno aderito al Free Comic Book Day Italia pronte ad accogliere nel mese di dicembre, in piena sicurezza, tutti i lettori (la lista completa è consultabile sul numero 351 del mensile di informazione per fumetterie Anteprima, in uscita a novembre, nonché su tutti i canali social di Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Edizioni Star Comics e Saldapress).

“Anche nel 2020, in questo anno così difficile, non abbiamo voluto far mancare ai nostri lettori l’appuntamento con il Free Comic Book Day, declinato stavolta su tempistica mensile” afferma Marco M. Lupoi, Direttore Editoriale Panini Comics. “Proprio perché più che mai l’arte e il fumetto sono fondamentali per rilassarsi, divertirsi, riflettere, vi abbiamo proposto alcune succulente anticipazioni di nuovi titoli manga, Marvel, Disney, Panini Originals, e per la prima volta DC. Dai supereroi ai Paperi e ai Topi, dai delicati chiaroscuri del fumetto giapponese a una serie made in Italy di due grandi autori come Bilotta e Ponchione, cinque albi completamente gratuiti per regalarvi tanti bei momenti di lettura”.

“Sergio Bonelli Editore è felice di rinnovare la sua partecipazione alla nuova edizione del Free Comic Book Day Italia” afferma Michele Masiero, Direttore Editoriale Sergio Bonelli Editore “quest’anno resa ancora più speciale per l’estensione ad un mese, con un titolo d’eccezione: il numero zero della nuova miniserie di Nick Raider, il detective della squadra omicidi di New York nato nel 1988 dalla penna di Claudio Nizzi. Un importante ritorno al procedural, alla scuola dei duri, all’azione, sotto il cielo grigio e immenso della Grande Mela. Un carisma ben noto alla Casa editrice che confidiamo possa essere accolto con calore dai lettori già amici di Nick e nuovi".

"In un momento così difficile e particolare per tutti noi, i fumetti possono davvero rappresentare un grande abbraccio virtuale per tenerci uniti e per darci la forza e il coraggio di sognare” dichiara Claudia Bovini, Direttore Editoriale Star Comics. “Ecco perché, quest’anno ancora di più, Edizioni Star Comics è sentitamente orgogliosa di schierarsi assieme ai più importanti editori italiani della nona arte in questa splendida iniziativa. E, parimenti, siamo orgogliosissimi delle nostre proposte: uno sguardo al presente e al futuro del fumetto, dal manga al comic book passando per gli spettacolari e innovativi webtoon, per atterrare sul nuovo entusiasmante progetto della super star internazionale Mirka Andolfo, che saprà sicuramente scaldarci il cuore e regalarci emozioni e sorrisi".

“Il Free Comic Book Day è ormai da diversi anni un appuntamento importante per i lettori e le fumetterie italiane. Un momento di festa – quest’anno dura un mese – che permette a tutti di dare la proverbiale ‘occhiata senza impegno’ alle proposte editoriali delle case editrici che organizzano l’iniziativa” afferma Andrea G. Ciccarelli, Direttore Editoriale Saldapress. “Per questa edizione abbiamo scelto due importanti anticipazioni dei titoli del salda-catalogo: Godzilla e Fire Power. Del primo potrete leggere il numero di apertura di Cataclisma, ovvero la prossima miniserie ospitata nel nostro mensile dedicato al “re dei mostri”; del secondo, vi proponiamo in anteprima assoluta (in volume, arriverà a maggio 2021) la storia che fa da seguito diretto al volume di prologo da poco uscito della nuova serie a base di magia e arti marziali firmata da Robert Kirkman e Chris Samnee. Due albi completamente gratuiti per festeggiare insieme la bellezza del fumetto e dei negozi specializzati che contribuiscono instancabilmente a farlo conoscere ai lettori”.

Buona lettura e viva il fumetto!

#FCBDitalia20