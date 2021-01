FUMETTI - Da giugno il boy’s love ’Non volevo innamorarmi’ con Star Comics

Dopo aver disseminato i social di vari indizi, la Star Comics rivela che alla nuova collana Queer, che sta facendo sognare a ogni nuova uscita con storie romantiche e indimenticabili, si aggiungerà – a partire da giugno 2021 – il Boys’ Love NON VOLEVO INNAMORARMI (Koi wo suru tsumori wa nakatta), di Minta Suzumaru, una delle autrici di BL più promettenti e attese dal fandom italiano.

Yoshino è gay, ha 30 anni e non ha mai avuto una relazione. È ormai sicuro che rimarrà solo per tutta la vita, finché una sera decide di andare in un gay bar… L’incontro con un giovane ragazzo e una notte di passione cambieranno inesorabilmente il corso delle cose. Che sia arrivato per Yoshino il momento di abbandonarsi ai sentimenti?

Una storia d’amore dal gusto sensuale e piccante, condita da una buona dose di erotismo, che non potrà non farvi sognare. Perché l’amore bussa alla nostra porta all’improvviso, ed è impossibile impedirgli di entrare!

Il volume – vincitore del secondo premio nella categoria “Best Comics” ai Chil Chil BL Award 2020 – sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online a giugno 2021.

Minta Suzumaru è una fumettista giapponese. Tra le sue opere più famose pubblicate da Home-sha troviamo Golden Sparkle (2018) e Non volevo innamorarmi (Koi wo suru tsumori wa nakatta, 2019).

Edizioni Star Comics

www.starcomics.com