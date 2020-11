FUMETTI - Dal 2 dicembre il volume 96 di One Piece

ONE PIECE, mastodontica opera che non ha mai smesso di far parlare di sé e che continua ancora oggi, dopo 23 anni dalla prima pubblicazione ad attirare nuovi ed entusiasti lettori, torna il 2 dicembre con il volume 96.

Un nuovo, fatale incontro con Roger segnerà la vita di Oden, che sta vivendo la sua avventura insieme a Barbabianca. In contemporanea, nel paese di Wa, in assenza di Oden, Orochi sta tramando nell’ombra...

Dal 2 dicembre sarà disponibile con Edizioni Star Comics anche il secondo volume di ONE PIECE NOVEL A, la serie di romanzi dedicati al mitico e amatissimo Ace!

Una storia straordinaria e avvincente popolata da personaggi stravaganti e carismatici, eccezionali abilità in combattimento, ironia e passione… tutto questo rende ONE PIECE “il manga dei record”, insieme allo splendido messaggio trasmesso dalla ciurma di Rufy: vivere la vita sorridendo, nel rispetto degli altri, in pienezza e libertà.

ONE PIECE n. 96

Eiichiro Oda

11,5x17,5, B, b/n, pp. 192, € 4,30

Data di uscita: 02/12/2020 in edicola, fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822620286

