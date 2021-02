FUMETTI - Dal 4 marzo ’Reaver vol. 2 - Ai confini del mondo’ di Justin Jordan e Rebekah Isaacs

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Si dice così, no? Ed è così che va davvero in certe storie, quando la situazione è così disperata che solo chi è davvero abituato alla durezza del gioco può cimentarsi con l’impresa. Se l’impresa è disperata, dunque, servono disperati disposti a tutto.

Nel caso di REAVER, la sorprendente serie fantasy targata Skybound, scritta da Justin Jordan e disegnata da Rebekah Isaacs, portata in Italia da saldaPress, l’antefatto è proprio questo. E il secondo volume, intitolato AI CONFINI DEL MONDO (pagg. 120, cartonato, euro 19,90) e in uscita giovedì 4 marzo, ci porta nel vivo della serie, perfetta per chiunque abbia amato GAME OF THRONES, i suoi intrecci e la violenza che serpeggiava costantemente.

Niente a che vedere con i lussureggianti boschi degli elfi, le splendide contee degli hobbit e le profonde caverne dei nani di J.R.R. Tolkien. Il continente di Madaras è popolato da gente brutta, sporca e cattiva!

Il secondo arco narrativo ci racconta di come il brutale Essen Breaker – conosciuto anche come “il figlio del diavolo” – sia stanco di combattere, specialmente dopo il tragico epilogo della spedizione all’Incudine. Per cercare la pace, ha viaggiato fino ad Has Haaden, la città ai confini del mondo. Ma dove va Breaker, va anche la morte stessa.

Justin Jordan e Rebekah Isaacs uniscono il loro talento e danno vita a una serie a fumetti dark, violenta ma anche divertente. Una serie scritta con maestri e vivacità, disegnata alla grande e perfetta per chiunque sia appassionato di avventura e di fantasy adulto e senza compromessi.

AI CONFINI DEL MONDO sarà disponibile dal 4 marzo in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito www.saldapress.com