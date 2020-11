FUMETTI - ’Dietro le quinte di Alien’ con saldaPress dal 10 dicembre 2020

Nel 1979 esce al cinema ALIEN, un film destinato a entrare nella leggenda e a dare origine a lungo e fortunato franchise. Nato da un’idea dello scrittore Dan O’Bannon e diretto da Ridley Scott, ALIEN è un mix perfetto di horror e fantascienza, costruito attorno a una nuova icona della paura: lo xenomorfo immaginato dall’artista visionario H. R. Giger.

Su quel film, sulla sua genesi, sulle molteplici influenze esercitate dalla pellicola nei 40 anni successivi, sull’immaginario prodotto da Scott e Giger sono stati spesi fiumi di inchiostro e non solo. Ma esiste un’opera capace di condensare tutto in un unico volume e saldaPress la porterà in Italia il prossimo 10 dicembre: si tratta di DIETRO LE QUINTE DI ALIEN (pagg. 336, euro 69) di J. W. Rinzler.

Prodotto in occasione del 40esimo anniversario del film, DIETRO LE QUINTE DI ‘ALIEN’ è un elegante e prestigioso volume che, attraverso interviste inedite e rarissimi materiali iconografici provenienti dagli archivi della produzione, ricostruisce in modo unico ed emozionante la genesi di una pietra miliare del cinema, ancora oggi capace di affascinare e spaventare il pubblico di tutto il mondo.

"Quando la Twentieth Century-Fox mi chiese se avessi voluto scrivere un ’Dietro le quinte di Alien’ per il quarantesimo anniversario del film, risposi subito di sì” scrive Rinzler all’inizio della sua prefazione. “L’allora vicepresidente esecutivo di produzione Steve Asbell (all’epoca presidente della divisione cinematografica) mi disse che il leggendario regista di Alien, Ridley Scott, aveva un sacco di storie da raccontare e che qualcuno avrebbe dovuto annotarle e scriverci un libro. Ero pronto a mettermi all’opera".

E quell’opera è pronta a sbarcare in Italia.

DIETRO LE QUINTE DI ’ALIEN’ è il primo volume di WIDESCREEN, una nuova collana saldaPress dedicata a raccontare le opere che hanno reso grande l’industria cinematografica. Il secondo volume sarà dedicato a ALIENS - SCONTRO FINALE e uscirà ad aprile 2021.

Nel frattempo, DIETRO LE QUINTE DI ‘ALIEN’ sarà disponibile in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com