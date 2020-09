FUMETTI - Doter J. Abb, primo spin-off a fumetti della saga I Signori delle Balene

LaPiccolaVolante ha appena ampliato il suo catalogo editoriale con il lancio del primo volume del progetto a fumetti parallelo alla sua saga fantasy dedicata agli amanti dell’avventura e dei pirati, "I Signori delle Balene" di Alen Grana. "Doter J. Abb", sceneggiato dall’autore della saga e disegnato da Davide Locatelli, racconta il passato di Dot, il primo cattivo in cui si imbatte il lettore che si avventura fra le pagine del primo libro della serie I Signori delle Balene, dal titolo omonimo. Al momento, i libri della saga sono quattro e l’uscita del quinto e ultimo volume è previsto per la primavera del 2021.

Atmosfere grafiche “alanfordiane”, bianchi e neri massicci, linee fra il realistico e il grottesco e una sceneggiatura fra il mystery e la spy story sono gli ingredienti principali che gli autori hanno scelto per l’esordio crossmediale che dà volti e fisionomie ai personaggi della saga.

Il primo cattivo non si scorda mai.

Se poi è quello che è riuscito a mettere alla forca tutto l’equipaggio della Re Balena, allora è bene conoscerne a fondo il passato...

Chi era Doter J. Abb prima di diventare uno dei nemici di Fryg Blue? Come è arrivato a entrare nelle grazie dell’Impero? Queste e altre domande troveranno risposta nel primo spin-off a fumetti tratto dalla saga fantasy-piratesca “I Signori delle Balene”. Intrighi, alleanze e tradimenti.

Alen Grana nasce nel 1980 e fin da piccolo sviluppa una forte propensione al nerdismo. Giochi di ruolo, ascolta metal, smanetta sui videogiochi, è quasi un secchione… sintomi più che caratteristici. Il problema è che con la crescita tutto questo non cambia. Si diploma e lavora come geometra ma coltiva la passione per la musica, libri, fumetti, spade laser e serial tv. Nel 2013 impazzisce, si iscrive a un corso di scrittura creativa tenuto dallo scrittore bolognese Gianluca Morozzi. Nel 2014 pubblica con LaPiccolaVolante ‘I Signori delle Balene’, primo libro dell’omonima saga fantasy/piratesca. Negli anni successivi escono in successione ‘La Foglia Nera’ (2015) e ‘Il Canto della Mangrovia’ (2016). Nel 2018 il quarto (e penultimo) libro della saga, ‘Il marchio della Regina’. Attualmente sta lavorando alla sceneggiatura di diversi spin-off seriali a fumetti dedicati ai singoli personaggi della saga e questo volume è la prima uscita della serie, che sarà curata da un team di sceneggiatori e disegnatori.

Davide Locatelli, classe 1968, disegnatore sin dalla nascita, si appassiona al fumetto ancora prima di imparare a leggere. La strada appare segnata ma Davide, vecchia volpe, fiuta l’inganno (“troppo facile”) e, dopo il Liceo Scientifico, si iscrive in Fisica all’Università. Non passa molto prima che il mondo dei comics incroci ancora la sua strada, e lui, novello figliol prodigo, gli si getta fra le braccia in lacrime. Il fumetto, tuttavia, non ci casca e, offeso, gli riserva poche briciole del suo desco, finché un bel giorno un manipolo di pirati coraggiosi lo strappa da sotto il tavolo e gli consegna un isolotto tutto suo, ricco di carta e china. Adesso vive in Romagna (anche prima, a dire il vero) con la moglie Daniela e la figlia Chiara e lavora come grafico, illustratore e autore di testi per ragazzi e ha paura di una sola cosa: che il cielo gli cada sulla testa! Lo spin-off dedicato a Doter J. Abb è il suo primo lavoro a fumetti di ampio respiro. Ci tiene a dire che alla fine ce l’ha fatta a laurearsi in fisica,, la più nerd di tutte le lauree!

Doter J. Abb

di Alen Grana e Davide Locatelli

Cover Colorist: Elena Murgia

Pubblicazione: agosto 2020

Formato: 17x26 (brossura, cucito, B/N)

Pagine: 96

Collana: Fumetto LaPiccolaVolante - I Signori delle Balene

Genere: avventura/intrigo

ISBN: 9788897785347

EUR 13