FUMETTI - Dylan Dog per l’Ospedale dei Bambini di Milano

Il disegnatore Giuseppe Montanari ha messo a disposizione tre tavole di "Final Cut", pubblicata sul Maxi Dylan n.33, per l’asta di beneficenza organizzata da Desideri all’asta in favore dell’Ospedale dei Bambini di Milano Buzzi Onlus.

Grazie alla disponibilità di Giuseppe Montanari, anche quest’anno la nostra Casa editrice supporta l’iniziativa benefica Desideri all’asta, giunta alla ventesima edizione e dedicata all’Associazione OBM - Ospedale dei Bambini di Milano Buzzi Onlus. Montanari ha infatti donato tre tavole da lui disegnate per la storia "Final Cut", pubblicata all’interno del Maxi Dylan Dog n.33 nell’estate del 2018.

Desideri all’asta è un’iniziativa online che rappresenta un’occasione unica per aggiudicarsi oggetti ed esperienze esclusive, contribuendo allo stesso tempo a una causa benefica. Questa 20ª edizione si svolge per la prima volta sul sito charitystars.com, a partire dal 20 novembre fino al 18 dicembre. Per partecipare è sufficiente iscriversi al sito e rilanciare sulla base d’asta.

I fondi raccolti tramite l’asta contribuiranno all’acquisto di una infant warmer per il reparto di Neonatologia e Patologia Neonatale dell’Ospedale dei Bambini di Milano. Questa speciale incubatrice, completa di ogni accessorio necessario per un primo rapido intervento, sarà collocata in un’area riservata alle mamme con sospetto Covid-19 e i loro piccoli.

Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito dell’Ospedale dei Bambini.

Per partecipare all’asta, potete invece visitare la pagina apposita sul sito di CharityStars.