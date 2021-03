FUMETTI - Esce ’Emma Wrong’, nuovo graphic novel di Lorenzo Palloni e Laura Guglielmo

Lorenzo Palloni si è imposto negli ultimissimi anni come uno degli autori più versatili, originali e prolifici del fumetto italiano, tanto da essersi aggiudicato nel 2019 il premio Gran Guinigi di Lucca Comics & Games come miglior sceneggiatore.

Ora, dopo il grande successo di DESOLATION CLUB e LA LUPA, firma EMMA WRONG (pagg. 160, cartonato, euro 19,90), un nuovo romanzo a fumetti, in uscita per saldaPress giovedì 15 aprile, che conferma il suo talento nel creare storie originali e sorprendenti, e che ci mostra in tutta la sua elegante essenzialità lo splendido lavoro ai disegni di Laura Guglielmo.

Siamo negli Stati Uniti. Anno 1951. A tre giorni dal primo test nucleare sul suolo americano. Sotto il sole cocente del deserto del Nevada, a pochi chilometri dal sito in cui avverrà quell’esperimento, il corpo senza vita di una donna galleggia a faccia in giù nella piscina di un motel. Un motel che pullula di spie mescolate alle persone radunatesi lì per assistere al test atomico. Tra di loro, Emma, una donna forte e determinata, alla ricerca di Michael, il misterioso uomo di cui è innamorata.

Inizia così EMMA WRONG, un thriller ambiguo e sensuale. Una storia d’amore e finzioni, che ci fa riflettere su cosa saremmo disposti a fare pur di raggiungere qualcuno che, nel profondo del nostro cuore, amiamo disperatamente.

Il nuovo graphic novel di Lorenzo Palloni e Laura Guglielmo sarà disponibile dal 15 aprile 2021 in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito www.saldapress.com