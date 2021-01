FUMETTI - Esce per Mangasenpai ’BL is Magic! Volume 1’

Esce per Mangasenpai edizioni, il 25 febbraio 2021: BL is Magic! Volume 1

Nuova serie BOY’S LOVE proveniente dalla Germania. Oroken, l’autrice, ci introduce in un mondo di magia, amicizie speciali e tanto erotismo. Un BL unico nel suo genere, mai visto in Italia, innovativo e spiritoso che non mancherà di appassionare le lettrici e le tantissime appassionate del genere.

La magia e i demoni esistono... E Rubio, membro di una famiglia di potenti maghi neri, li incarna entrambi! Arrivando nel mondo umano, lui e il suo bisnonno stanno cercando la risposta al perché lui - come unico rampollo del clan - non può usare i suoi poteri oscuri. Gli esseri umani sono fastidiosi - soprattutto il ribelle Ati, con cui Rubio entra in contatto-. Così, dopo averlo incantato per errore, Ati non solo si innamora di lui, ma diventa pian piano qualcosa di più!

QUI è possibile pre-ordinare il volume