FUMETTI - ’Godzilla all’inferno’ esce il 15 aprile la nuova avventura del Re dei Mostri

Godzilla è un brand planetario – declinato negli anni in fumetti, cartoni animati, merchandise – che arriva fino ai giorni nostri con l’attesissimo blockbuster GODZILLA VS. KONG, in uscita a breve online. SaldaPress ha iniziato a portare in Italia i fumetti dell’universo di Godzilla a partire dall’anno scorso, con un volume scritto e disegnato da James Stokoe, eccezionale talento del fumetto americano e già autore del cult ALIENS: ORBITA MORTALE. Stiamo parlando ovviamente di GODZILLA - LA GUERRA DEI 50 ANNI, che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico.

Ora, dopo che sono usciti anche i primi numeri del mensile GODZILLA, saldaPress torna a pubblicare un altro prestigioso e imperdibile volume dedicati al kaiju più famoso e amato del pianeta. Giovedì 15 aprile esce infatti GODZILLA ALL’INFERNO (pagg. 120, cartonato, euro 24,90) nello stesso grande formato di LA GUERRA DEI 50 ANNI.

Questa volta si va all’inferno. E qui, in una struttura analoga a quella dei gironi danteschi, Godzilla incontrerà una dopo l’altra le versioni demoniache dei suoi nemici più famosi e pericolosi.

Un viaggio immaginifico ed emozionante affidato a grandi talenti del fumetto USA tra i quali appunto James Stokoe, perfettamente a suo agio in questa originale e surreale rilettura infernale di Godzilla.

Ad affiancarlo ci saranno Bob Eggleton, Ulises Farinas, Erick Frietas, Buster Moody, Brandon Seifert, Ibrahim Moustafa e Dave Wachter.

Un elegante volume di grande formato, da leggere e collezionare, per per scoprire come se la caverà il Re dei kaiju nella sua ora più buia.

Appuntamento dal 15 aprile in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito www.saldapress.com