FUMETTI - I mondi lisergici di Jesse Jacobs in streaming per il Festival Internazionale di Fumetto di Bologna

“Ritratto d’autore: Jesse Jacobs” è il titolo del primo incontro del 2021 per “BilBOlbul Continua”, il ciclo di appuntamenti in streaming che fino alla primavera il Festival Internazionale di Fumetto di Bologna propone in attesa di poter presentare al pubblico le mostre in programma nell’ultima edizione dello scorso novembre, rimaste in sospeso a causa dell’emergenza sanitaria.

Giovedì 14 gennaio alle ore 18.30 sarà ospite dell’incontro (visibile sul canale YouTube del Festival o sul sito www.bilbolbul.net) il disegnatore canadese Jesse Jacobs, uno degli autori più originali e visionari del panorama contemporaneo del fumetto, moderato da Matteo Gaspari. Fondendo sperimentazione visiva e riflessioni profonde sulla trascendenza, la natura e l’essenza dell’uomo, Jacobs crea nei suoi fumetti dei veri e propri universi psichedelici, fatti di esseri multiformi, colori accecanti e geometrie lisergiche. I suoi riferimenti spaziano dall’estetica pop dei videogiochi a quella di serie di animazione come Adventure Time, alla cui realizzazione ha collaborato. Il risultato è un vero e proprio tsunami di forme e colori acidi, che unisce all’esperienza estetica quella mistica, come accade nell’ultimo graphic novel, Crawl Space (Eris Edizioni), che unisce alla pura dimensione visiva quella più esplicitamente narrativa: la storia è quella di Daisy, un’adolescente che si è appena trasferita in una nuova città e che scopre per caso che dietro la lavatrice della sua nuova casa si nasconde un universo parallelo fatto di colori psichedelici, in forte contrasto con la realtà grigia e ordinaria di una cittadina americana qualunque.

Jacobs lavora sulla geometria bidimensionale e sull’uso non realistico del colore per ragionare sullo spazio: che sia l’universo (o “un” universo), il mondo parallelo dentro la lavatrice o l’allucinazione creata da un’intelligenza artificiale, la domanda alla base delle sue storie visionarie è la relazione tra un ambiente e chi lo abita.

I suoi spazi sono insieme piatti e profondissimi, e funzionano come labirinti visivi in cui è facile perdere l’orientamento. Jacobs distrugge l’illusione della prospettiva, e fa muovere i suoi personaggi su uno sfondo bidimensionale, dimostrando come lo sguardo modifica il mondo e quella che percepiamo come realtà non è che un’illusione. Una prospettiva che mette in luce le contraddizioni di una concezione individualistica del mondo, e l’illusione dello spazio abitabile creato dalla tecnologia, un tema quanto mai fondamentale nell’era del distanziamento sociale.

Tutti i titoli presentati negli incontri di BBB Continua sono in vendita in una rete di librerie indipendenti, non solo a Bologna ma anche a Roma, Torino, Milano, Venezia e Bari: un modo per mettere in circolo i titoli più interessanti anche per supportare le librerie, che hanno vissuto momenti di difficoltà ma hanno anche saputo riorganizzarsi e diventare presidi culturali territoriali di grande importanza, grazie alla capacità di attivarsi con servizi di consegna a domicilio e vendite on line.

Jesse Jacobs è un artista e fumettista canadese. Nel 2009 ha vinto il Gene Day Award for Canadian Comic Book Self-Publisher e nel 2015 Safari Honeymoon è stato candidato come miglior fumetto al Doug Wright Award. Ha pubblicato Even the Giants (Adhouse Books, 2011), Così conoscerai l’universo e gli dei, Safari Honeymoon e Crawl Space (tutti Eris Edizioni). Ha lavorato a Cartoon Network per lo show di Adventure Time e le sue opere sono state esposte in diverse gallerie in tutto il Canada. Nel 2020 ha realizzato il suo primo videogioco, Spinch, in collaborazione con Akupara Games.

