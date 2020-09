Fumetti - i nuovi manga della Star Comics

Durante gli Star Days non solo panel e sessioni di firme, ma anche una carrellata di nuovi annunci manga della Star Comics!

HITORIJIME BOYFRIEND

di Memeco Arii

Kensuke Oshiba e Asaya Hasekura sono migliori amici, ma dopo che quest’ultimo si trasferisce in un’altra scuola, il loro legame sembra spezzarsi per sempre. Dopo tre anni i due si ritrovano nello stesso liceo, Hasekura sembra lo stesso di tanto tempo fa… eppure qualcosa sta per sconvolgere il loro rapporto! Quali sono i sentimenti che Hasekura aveva racchiuso nel suo cuore fino a quel momento? Come reagirà Kensuke? Qual è la linea di confine che separa amicizia e amore? L’origine di una dolcissima storia d’amore nell’opera che ha preceduto e ispirato Hitorijime My Hero

• Collana Queer

• Volume unico

• A dicembre in fumetteria , libreria, store online

Dr.STONE REBOOT: BYAKUYA

di Riichiro Inagakai, Boichi

In seguito al misterioso incidente che ha pietrificato tutta l’umanità sulla faccia della Terra, Byakuya Ishigami padre adottivo di Senku e l’equipaggio di astronauti ospiti della ISS sono gli ultimi esseri umani sopravvissuti. Anziché disperarsi, decidono di azzardare un fortunoso rientro sulla Terra per provare a ricostruire e cercare un rimedio, lasciando a prendersi cura della stazione orbitante il piccolo robot REI, costruito da Byakuya stesso. Come si susseguiranno i giorni di Byakuya sulla Terra e di REI sulla ISS? E come si evolverà il loro legame? Scritto e disegnato dal sempre più sorprendente Boichi, DR.STONE REBOOT: BYAKUYA è il primo spin off serializzato in contemporanea alla serie ammiraglia nella storia di «Weekly Shonen Jump», un volume realmente imperdibile non solo per le spettacolari tavole di Boichi, ma anche per aggiungere elementi alla storia principale e, chissà!, poterla osservare sotto una nuova luce...

• Testata Dragon • Volume unico • A marzo 2021 in fumetteria , libreria, store online

SOLO LEVELING

di Chugong, DUBU (REDICE STUDIO)

Il “Gate”, un misterioso portale che collega il mondo umano a quello di terribili mostri, mette a rischio la vita degli esseri umani. Delle persone con particolari poteri, gli “hunter”, combattono per contrastarli. Sung Jinwoo è molto debole, senza particolari abilità, ed è schedato come hunter di “livello E”. Nonostante questo, cerca di fare del suo meglio per portare avanti il suo compito e pagare le spese mediche della madre… Ma un giorno, a seguito di un inspiegabile evento, Jinwoo comincia a sviluppare i suoi poteri… Che possa diventare un imbattibile hunter di "livello S"? Edizioni Star Comics si tuffa nel mondo dei webtoon , e lo fa con uno dei celebri e spettacolari in assoluto! Dalla rete alla carta, il fumetto prende vita!

• Testata Manhwa

• 4 volumi, in corso

• Da aprile 2021 in fumetteria , libreria, store online

THE POETRY OF RAN

di Yusuke Osawa

Torie, una giovane barda che aspira a comporre una ballata epica, nelle sue peregrinazioni in cerca di eroi e avventure da cui trarre ispirazione si imbatte nel giovane guerriero Ran, un enigmatico guerriero alla caccia di terribili mostri antropofagi che, a causa della “impurità” degli uomini che divorano, diventano sempre più potenti e feroci. Sconfiggendoli, Ran è costretto anche ad assorbire tutta la loro impurità, sopportando dolori atroci. Affascinata da questo personaggio e dalla sua vita eroica e avventurosa, Torie decide di seguirlo per cantarne le gesta nella sua ballata. Una miniserie seinen dall’eccezionale impatto visivo, che può ricordare, per ambientazioni e dettaglio grafico, il miglior Berserk del maestro Kentaro Miura

• Testata Point Break

• Cofanetto di 2 volumi, concluso

• A maggio 2021 in fumetteria , libreria, store onlin