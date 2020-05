Fumetti: il nuovo Paco Roca tra le uscite di maggio e giugno di Tunuè

La casa editrice Tunuè, dopo il blocco causato dall’emergenza sanitaria che ha costretto a modificare più volte le date di uscita e ripensare completamente il calendario editoriale di quest’anno, ecco i libri in uscita a maggio giugno (con una piccola anticipazione per luglio) tra cui l’attesissimo nuovo libro di Paco Roca di cui già in tanti state parlando (uscita 21 maggio) e "Momo", fumetto per ragazzi pluripremiato a livello internazionale (uscita 25 giugno).

IL TESORO DEL CIGNO NERO di Guillermo Corral e Paco Roca dal 21 maggio

LA BANDA DEL PALLONE dal 28 maggio. Una storia che fa dello sport e del calcio di strada veicolo di integrazione e gioco di squadra.

BRINA OGNI AMICO E’ UN’AVVENTURA dal 14 maggio. Una nuova avventura della gattina di città Brina, già fumetto bestseller per ragazzi.

UN SINGOLO PASSO dal 18 giugno. Come un viaggio in Erasmus e abbandonarsi all’esperienza può cambiarti la vita. Una storia sul viaggio e sull’autostima.

MOMO dal 25 giugno. Un delicato romanzo di formazione a fumetti che rievoca la tenerezza dell’infanzia, il tempo degli amici, le scoperte, le piccole sciocchezze, la grande felicità e il dolore.

ROSE dal 2 luglio. Un giallo a fumetti con elementi thriller e romantici per tutti gli amanti di Dylan Dog. Il ritorno di Valérie Vernay, autrice de "La memoria dell’acqua", portato in Italia da Tunué e vincitore del Gran Guinigi per la miglior storia lunga a Lucca Comics & Games.