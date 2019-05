Fumetti - il programma delle attività dell’ARF! KIDS a Roma dal 24 al 26 maggio

Tutto il programma delle attività dell’ARF! KIDS al link:

ARF! Kids, il luogo dedicato all’immaginario dei bambini nell’ambito di ARF! festival, a Roma dal 24 al 26 maggio (a ingresso gratuito fino ai 12 anni) con un ricco programma di laboratori creativi curati da alcuni dei più rinomati illustratori italiani, letture ad alta voce, disegni, giochi e tanti libri a disposizione di tutti.

Spazio Baby 0-3

La novità di ARF!5 è un intero angolo allestito in maniera stabile con uno spazio allattamento e gioco per i più piccolini (0-12 mesi); per i più grandicelli 2-3 anni sono a disposizione giochi di logica e incastri durante le giornate di sabato 25 e domenica 26 dalle 10 alle 20. Gestito da Il Giardino della Talpa negozio dedicato ai bambini e alle famiglie nei pressi della storica Piazza Testaccio.

Tavoli Gioco

Tavoli gioco per tutti senza l’obbligo di prenotazione, nelle giornate di sabato 25 e domenica 26, dalle 10 alle 20, grazie alla collaborazione con Djeco, azienda europea specializzata in giochi e giocattoli per l’infanzia e con Fatatrac, casa editrice tra l’altro, di Activity book e libri gioco.

KIKI Face Painter

A colorare l’atmosfera durante i tre giorni del Festival ci sarà come sempre KIKI Face Painter professionista del trucco per bambini.

La libreria

Anche quest’anno sarà presente un ampio spazio dedicato alle Libreria dei bambini gestita da Giufà che offre una selezione dei titoli a fumetti e illustrati destinati alle lettrici e ai lettori dei 3 ai 12 anni.

VENERDÌ 24

17.00 - 18.00

Disegniamo con i MoFtri con Adriana Farina (Bugs Comics) Impariamo a disegnare un mostro pupazzoso Workshop di disegno targato Bugs Academy per bambini e ragazzi con la disegnatrice e insegnante Adriana Farina. Alla fine del corso ognuno dei partecipanti avrà fatto un disegno moFtruoso! Da portare a casa o lasciare in esposizione. Età: 6/10 anni - Numero Partecipanti: 25

18.15 - 19.15

ANIMALI FANTASTICI... e come disegnarli. con Alessandra Bracaglia (Scuola Internazionale di Comics) Crea i tuoi personaggi e falli vivere in un fumetto! Come nasce una creatura fantastica? Quali sono le sue caratteristiche? Conosciamo più da vicino creature e animali, e divertiamoci a far nascere nuovi incredibili personaggi! Età: 6-10 anni - Numero Partecipanti: 25

SABATO 26

11.00 - 12.00

LE ORE DELLA CONTENTEZZA. con Tea Ranno e Lorenzo Santinelli (Armando Curcio Editore) Un viaggio straordinario insieme ad amici straordinari Laboratorio creativo di illustrazione. In un viaggio raccontato dall’autrice, che darà vita alla muccoca alla galgatta e al gufolpe, potrete cimentarvi insieme all’illustratore nel creare nuovi e fantastici animali. Età: 6/10 anni - Numero Partecipanti: 25

12.15 - 13.15

CAMPO BRAVO. con Stefan Boonen e Melvin (Sinnos Editrice) Un’avventura coraggiosa per Teo, il bambino più in gamba di tutti i tempi Un laboratorio alla scoperta di un campeggio d’eccezione: Campo Bravo, in cui non si deve dimostrare quanto si è bravi ma anzi, bisogna imparare a sbagliare! Perché solo sbagliando si impara ad essere davvero coraggiosi, come Teo. Stefan Boonen e Melvin sono due autori fiamminghi dal tratto e dalla penna sorprendenti, che hanno conquistato piccoli lettori di tutto il mondo con le avventure di Teo in Week end con la nonna, Mammut e Campo Bravo, pubblicati in Italia da Sinnos editrice. Età: 7/9 anni - Numero Partecipanti: 25

14.00 - 15.30

UN GIORNO NEL MONDO DI SOTTO con Marta Baroni (BAO Publishing) Benvenuti nel Mondo di Sotto, il luogo in cui i desideri si avverano Benvenuti nel Mondo di Sotto, il luogo in cui i desideri si avverano. O almeno, un tempo era così. Fino all’arrivo della piccola Uma, perfida regina auto-proclamata, che mette l’intero regno a servizio unicamente dei suoi desideri. Dal nuovo titolo per ragazzi della collana BaBAO della BAO Publishing, “Uma del mondo di sotto”, nasce questo laboratorio che per un giorno ti farà prendere il posto di Uma. Oggi sei tu il re o la regina! Che tipo sei? Forse un re marziano? Una regina rapper? Com’è fatto il tuo reame? Fa paura? È di cioccolata? Ci abitano i vampiri? Ti aspettiamo per disegnare – e desiderare – tutto ciò che vuoi. Età: 8/12 anni - Numero Partecipanti: 25

15.45 - 16.45

Perdersi in una storia con Marco Barretta e Lorenza Di Sepio (Tunué) Entra nel mondo di Daisy con i suoi autori Certi libri catturano completamente! E se ci finissi davvero dentro? In questo laboratorio, partendo dal loro fumetto Daisy, Lorenza Di Sepio e Marco Barretta vi faranno sperimentare la creazione di un personaggio con la sua personalissima storia. Età: 8/12 anni - Numero Partecipanti: 25

17.00 - 18.00

Come disegnare un fumetto lampo usando i propri superpoteri con Susanna Mattiangeli e Rita Petruccioli (Il Castoro) Appunti, cose private, storie vere e inventate di Matita HB Nel suo quaderno Matita HB, Tita per gli amici, scrive racconti, inventa storie e poesie, disegna, scrive lettere a sé stessa da grande e parla del suo fumetto preferito: Powercat. Con Susanna Mattiangeli e Rita Petruccioli, che la conoscono molto bene, entreremo nel mondo di Tita fra letture, giochi e chiacchiere sui superpoteri. Poi, pennarelli alla mano, impareremo a disegnare un fumetto in un lampo ispirati da quell’inarrestabile esplosione creativa che è Matita HB! Età: 7/10 anni - Numero Partecipanti: 25

18.15 - 19.15

IL MONDO A POIS con Valentina Valecchi (Edizioni Fatatrac) laboratorio dedicato all’albo "Yayoi Kusama. Da qui all’infinito" Benvenuti nel magnifico mondo della famosa artista giapponese dei pois. Sarà come ritrovarsi in un irripetibile e festoso sogno a occhi aperti. Mimetizzati anche tu con lo sfondo come fa Yayoi e diventa un bambino a pois di tutti i colori! Età: 4-10 anni - Numero Partecipanti: 20

DOMENICA 26

10.30 - 12.00

ARF in CAKE con Spenny Il mostriciattolo ARFranto - laboratorio di Cake Design Modelliamo e creiamo con la pasta di zucchero un mostriciattolo dolcissimo di nome ARFranto… affranto perché è l’ultimo giorno di ARF e ci mancherà il nostro Festival. Con Spenny (Teresa Sette) la Sugar Artist ufficiale del Festival del fumetto dalla sua fondazione. Età: 4/10 anni (se necessario, MAX 1 solo adulto a bambino)- Numero Partecipanti: 20

12.15 - 13.15

Piccola Einstein con Mariateresa Conte (Lavieri Edizioni) Come disegnare una piccola peste e il suo mondo Impariamo a disegnare la piccola Einstein, il suo inseparabile gatto e il mondo che li circonda. Età: 6/10 anni - Numero Partecipanti: 20

14.30 - 15.30

Internazionale Kids Con Mariachiara Di Giorgio e Alberto Emiletti (Internazionale) Il meglio della stampa di tutto il mondo per bambine e bambini Come nasce un personaggio dei fumetti? Quante cose si possono fare con un amico immaginario? E cosa succede se si comincia a parlare di pidocchi? Se cercate una risposta ad almeno una di queste domande, questo è il laboratorio che fa per voi. Età: 7/12 anni - Numero Partecipanti: 15

15.45 - 16.45

Inventa il tuo Supereroe con Fabio “Fabbio” Santomauro (Franco Cosimo Panini) Laboratorio creativo di disegno ispirato al libro Missione Cinema Laboratorio creativo di disegno ispirato al libro Missione Cinema, in cui ogni bambino sviluppa il suo personaggio, partendo da esempi di film sul genere che sono presenti nel libro. Età: 7-9 anni Numero Partecipanti: 20

17.00 - 18.00

Maschere bestiali con Manuela Marazzi (Centauria) Scopri qual è il tuo animale guida, crea e disegna la tua maschera nel laboratorio più Green di tutta la giungla urbana Durante una breve lettura dedicata alla biodiversità tratta da «Il mio nome è Greta. Il manifesto di una nuova nazione» si racconterà come tutte le forme di vita siano collegate da un fragile equilibrio che dobbiamo imparare a proteggere. A partire da questa idea i bambini potranno immedesimarsi nel loro animale preferito creando e disegnano una maschera fatta di carta, pastelli e materiale riciclato. Età: 6/10 anni Numero Partecipanti: 25

18.15 - 19.15

La grande rapina al treno con Federico Appel (Sinnos Editrice) Laboratorio per chi ama le storie, i viaggi e le avventure Una storia che diventa una grande avventura, così come i viaggi che facciamo, dal più piccolo al più importante: da ascoltare e da disegnare tutti insieme! Età: 5-8 anni Numero Partecipanti: 25