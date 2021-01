FUMETTI - Il secondo volume de ’Le Cronache di Eternal Warrior’ in uscita a fine gennaio 2021

Arriverà il 20 gennaio il secondo volume de LE CRONACHE DI ETERNAL WARRIOR, la prima serie che raccoglie le avventure dell’emblematico eroe dell’universo fumettistico Valiant della Star Comics.

Da anni ormai il Guerriero Eterno aveva messo da parte la spada per dedicarsi a una vita solitaria tra i boschi, ma la sua esistenza è stata sconvolta da nuovi avvenimenti, che lo hanno messo a dura prova, come guerriero e come uomo.

Il secondo volume – intitolato Imperatore Eterno e ambientato duemila anni nel futuro – vede Gilad Anni-Padda impegnato in una nuova battaglia in un Pianeta messo a dura prova dalla guerra e trasformato da tecnologia e scienza. Sarà un nuovo inizio per l’età degli eroi? O la sua fine?

Scritto da Greg Pak (Batman/Superman) e Robert Gill (Batgirl), con i disegni di Guy Mayor, il secondo dei tre volumi da collezione della serie LE CRONACHE DI ETERNAL WARRIOR vi aspetta dal 20 gennaio.

LE CRONACHE DI ETERNAL WARRIOR n. 2

Greg Pak, Robert Gill, Guy Mayor

17x26, B, col., pp. 96, € 8,90

Data di uscita: 20/01/2021 in fumetteria, libreria, e store online

Isbn 9788822621306

www.starcomics.com