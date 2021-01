FUMETTI - In libreria ’Zombicide Invader’, collaborazione tra Bonelli e CMON

Giovedì 28 gennaio arriva in libreria "Zombicide Invader", la prima collaborazione tra Sergio Bonelli Editore e CMON, con una storia di Luca Enoch, Stefano Vietti e Giancarlo Olivares ispirata all’espansione fantascientifica del famoso gioco da tavolo.

Sergio Bonelli Editore e CMON collaborano per la prima volta. L’occasione è l’uscita di Zombicide Invader. Benvenuti all’inferno, un bel volume cartonato completamente a colori, contenente una storia scritta da Stefano Vietti per i disegni di Giancarlo Olivares, a partire da un soggetto di Vietti e Luca Enoch.

Ve lo presentiamo con l'adrenalinico trailer che potete vedere qui sotto, ricordandovi che potete trovare il volume in libreria e fumetteria a partire da giovedì 28 gennaio, mentre nello Shop online della Bonelli sarà disponibile anche una versione limitata realizzata in esclusiva per il circuito Manicomix.

Zombicide Invader. Benvenuti all’Inferno - Variant, testi di Stefano Vietti e disegni di Giancarlo Olivares, copertina di Adrian Smith. Dal 3 settembre in edicola, fumetteria e nello Shop online Bonelli.