Fumetti: in uscita con saldaPress il quinto volume di BIRTHIRGHT

BIRTHRIGHT si è imposta come una delle migliori serie fantasy a fumetti sul mercato. Una serie che riesce a coniugare alla perfezione una vocazione pop con un’altissima qualità, garantita dalla scrittura di Joshua Williamson e dai disegni di Andrei Bressan.

Il quinto volume della serie, in uscita il 22 dicembre e intitolato NEL VENTRE DELLA BESTIA, e disponibile come sempre in edizione brossurata e cartonata (pagg. 112 brossura e 120 cartonato, euro 14.90 brossura e 19.90 cartonato), mette Mickey Rhodes con violenza di fronte alle proprie responsabilità. A costringerlo saranno la sua famiglia e Rya.

Nata su Terrenos in tempo di guerra, infatti, la Gideon Rya non ha mai conosciuto la pace, e ora è disposta a tutto pur di dare al figlio che porta in grembo un futuro migliore. Sulla Terra o di nuovo su Terrenos, non importa: la famiglia che ha intenzione di costruire dovrà vivere in tempi di pace. E questo anche se il suo amato Mikey sembra essere passato dalla parte del nemico ormai da tempo: la bandiera sotto la quale combatte, infatti, è sempre più sbiadita, così come lo è anche il passato che condividono gli stregoni (compreso Sameal, il padre di Mikey e Brennan), il Dio-Re Lore e forse altre forze che devono ancora manifestarsi. E, mentre il Nullamente che alberga nell’anima di Mikey grida sempre più forte, i sigilli che separano i due mondi cominciano a farsi via via più deboli.

Un altro grande capitolo di BIRTHRIGHT, disponibile in libreria, in fumetteria e nello shop del sito saldapress.com a partire da venerdì 22 dicembre.

