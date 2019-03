Per chi scrive, Robinson Crusoe ricorda avide letture pre-adolescenziali, continuate in adolescenza e in età adulta e si spera anche in età avanzata. Non potevamo quindi non segnalare l’uscita, con Tunuè Edizioni, collana Prospero’s Books, del graphic novel "Robinson Crusoe" (pp.144; €18,00; 19,5x27 cartonato), splendidamente adattato e disegnato da Christophe Gaultier. Un’opera che permette di riscoprire il celebre romanzo di Daniel Defoe, capostipite di tutti i romanzi di avventura, precisamente a 300 anni dalla sua pubblicazione avvenuta il 25 aprile del 1719.

Gaultier ripercorre l’odissea universale di un uomo solo difronte alla natura. Robinson Crusoe, giovane e altezzoso borghese, rompe con la sua famiglia, che lo vorrebbe avvocato, per partire assecondando la sua voglia di viaggiare per il mondo. Poco dopo l’imbarco viene rapito dai pirati e ci metterà due anni prima di riuscire a fuggire. Non scampa invece a una tempesta che lo fa naufragare su un’isola deserta.

Unico sopravvissuto, cercherà di restare in vita combattendo contro la follia e la solitudine, prima di essere raggiunto da Venerdì, un nativo che Robinson salva da una morte terribile e di cui si prenderà cura contribuendo alla sua educazione.

L’autore

Christophe Gaultier (Chateauroux,1969) è laureato in comunicazione visiva. Dopo dieci anni di animazione e dopo aver collaborato al lungometraggio di Appuntamento a Belleville, decide di dedicarsi interamente al fumetto che oggi è la sua principale attività.