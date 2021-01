FUMETTI - L’11 febbraio esce ’Zero’, il terzo e penultimo capitolo del capolavoro di Aleš Kot

Ora che anche in Italia sono arrivate diverse opere di Aleš Kot abbiamo iniziato a scoprire, apprezzare e amare uno degli autori più originali, complessi e avvincenti degli ultimi anni.

Uno sceneggiatore di matrice europea, che ha scelto gli USA per dare corpo alle proprie visioni e al desiderio di raccontare un mondo sempre in bilico sull’orlo del tracollo.

ZERO, che saldaPress sta pubblicando con successo in Italia, conferma tutte queste cose, aggiungendone altre, che rendono la serie un unicum nel panorama del fumetto recente. Basterebbero gli eccezionali disegnatori che si avvicendano da un episodio all’altro per ribadirlo.

Ma c’è molto di più e il terzo volume, in uscita giovedì 11 febbraio e intitolato LA TENEREZZA DEI LUPI (pagg. 144, cartonato, euro 19,90), ci accompagna verso il gran finale, imbastendo un penultimo capitolo ancora più ricco di colpo di scena e visioni.

Edward Zero ha smesso di essere una spia fuorilegge e ha lasciato il lavoro all’Agenzia. Ora conduce una vita migliore e sicuramente più tranquilla in Islanda. Ma l’eruzione di un vulcano e alcuni frammenti del suo passato che riemergono all’improvviso lo mettono in crisi: è venuto il momento di rimettersi al lavoro? Palestina, Belfast e il laboratorio nel bosco: tutto torna in gioco.

Ad accompagnare Aleš Kot nelle sue scorribande è un altro nutrito gruppo di eccezionali disegnatori: Ricardo Lopez Ortiz, Adam Gorham, Alberto Ponticelli, Marek Oleksicki, Jordie Bellaire, Clayton Cowles, Tom Muller, Sarah Horrocks, Tonči Zonjić. Un viaggio dai mille riflessi, per un’avventura caleidoscopica e imperdibile.

ZERO vol. 3 – LA TENEREZZA DEI LUPI sarà disponibile da da giovedì 11 febbraio in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito www.saldapress.com