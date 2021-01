FUMETTI - La quinta uscita della collana dedicata al maestro Ivo Milazzo

Segnaliamo una interessante pubblicazione delle Edizioni NPE dedicata al Maestro Ivo Milazzo, il volume ’Impeesa’ con la firma di Paolo Fizzarotti e del maestro creatore del trapper Ken Parker.

“Impeesa” è il soprannome con cui i matabele africani chiamavano lord Robert Baden-Powell di Gilwell, il fondatore del movimento degli scout.

La vita di Baden-Powell viene raccontata in questo volume come una grande avventura, dagli inizi nella guerra coloniale con l’esercito di sua Maestà Britannica, fino agli episodi cruciali che lo porteranno ad abbandonare la carriera militare per dedicarsi alla fondazione del più grande movimento educativo e pacifista del mondo.

La storia di questo incredibile avventuriero prende forma grazie ai suggestivi acquerelli del maestro Milazzo e alla penna del giornalista Paolo Fizzarotti.

«Lo scouting è stato il filo conduttore delle mie due vite: quella da soldato e quella da fondatore dei ragazzi scout. Senza questo probabilmente non ci sarebbe stato nemmeno un Baden-Powell…»