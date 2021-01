FUMETTI - ’La valle del terrore’ capolavoro di Magnus per il Texone brossurato

Vi segnaliamo con estremo piacere l’uscita come volume brossurato di un vero e proprio capolavoro del romanzo a fumetti, quel’ ’La valle del terrore’ firmato da Magnus con protagonista l’eroe per eccellenza del fumetto italiano, Tex.

E’ infatti uscita con la Sergio Bonelli Editore la nuova versione di La valle del terrore, il mitico Texone di Magnus, su soggetto e sceneggiatura di Claudio Nizzi, ripubblicato in occasione del 25° anniversario della sua prima uscita con un’edizione di pregio in formato gigante, perfetta per valorizzare la maestria e l’accuratezza dell’autore bolognese. Il volume è stato proposto anche in una versione a tiratura limitata e numerata, prevedibilmente andata a ruba tra gli appassionati che frequentano lo Shop online della casa editrice.

Nella valle dello Yuba River, la fantomatica setta asiatica dei Vendicatori massacra i padroni dei giacimenti auriferi della zona. Tex e Carson indagano, e inizialmente i sospetti cadono su un possidente distrutto da numerose tragedie familiari. Ma ben presto i pards intravedono i meccanismi di un ben più raffinato inganno...

Tex è il protagonista anche del monumentale volume brossurato I ribelli del Canada, una classica avventura di Guido Nolitta e Fernando Fusco che vede il Ranger più famoso del fumetto italiano muoversi nello sterminato e gelido Nord.