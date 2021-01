FUMETTI - ’Le origini della pentola’, il grottesco prequel del fumetto ’Q. B.’

La casa editrice LaPiccolaVolante ha appena dato alle stampe Q. B. – Le origini della pentola, prequel horror di Q. B. - Quanto basta. Il nuovo volume è scritto dalla stessa sceneggiatrice del primo fumetto, Sara Cabitta, e disegnato dal fumettista romano Antonio Digirolamo.

In questo episodio si percorrono la grottesca infanzia e l’adolescenza di Valentina, dando finalmente un senso agli orrori e alle atmosfere psicotiche del primo volume. Una storia che porterà i lettori a scrutare il fondo della misteriosa pentola da cui tutto ha avuto inizio. La sceneggiatura asciutta e le linee grottesche e perturbanti del disegno rendono questo fumetto la ricetta perfetta per gli appassionati di horror psicologico.

Breve bio degli autori

Sara Cabitta ha pubblicato il suo primo romanzo con la casa editrice LaPiccolaVolante nel 2013: “Sidorec, il Goblin chierico”, storia fantasy per ragazzi. In seguito ha virato verso atmosfere più cupe con i romanzi dark fantasy “La cacciatrice d’Orsi” e “Patti di streghe”. Collabora come redattrice col sito Mangialibri e continua a scrivere nuove storie.

Antonio Digirolamo nasce a Roma nel 1983. Si diploma alla Scuola Internazionale di Comics e successivamente frequenta per un anno il laboratorio di Saverio Tenuta. Diplomato anche all’Accademia d’Arte Drammatica, i suoi impegni lavorativi, oltre al disegno e la pittura, si dividono tra il teatro, il cinema e la boxe. “Q. B. Le origini della pentola” è la sua prima collaborazione con LaPiccolaVolante.

Q. B. - Le origini della pentola

di Sara Cabitta e Antonio Digirolamo

Cover di: Antonio Digirolamo

Cover Colorist: Elena Murgia

Anno: 2020

Formato: 18x26,5 (brossura)

Pagine: 110

Collana: Fumetto LaPiccolaVolante

Genere: horror/splatter

ISBN: 9788897785354

Prezzo di copertina: 13 euro