FUMETTI - LE STORIE DI GUERRA DI GARTH ENNIS: a gennaio esce il settimo e penultimo volume della collezione

Dopo una pausa dovuta alla riorganizzazione del piano editoriale 2020, riprende la pubblicazione delle grandi storie di guerra di Garth Ennis nell’edizione cronologica progettata da saldaPress per il mercato italiano. Un’edizione unica al mondo, accuratissima e pregiata, che rende giustizia a un affresco storico-narrativo entrato di diritto nella lista delle opere imperdibili del fumetto contemporaneo.

A gennaio e febbraio 2021 saldaPress completerà il piano dell’opera con la settima e ottava uscita. Il settimo volume di LE STORIE DI GUERRA DI GARTH ENNIS, intitolato 1945: GERMANIA / RUSSIA (pagg. 128, euro 19,90), sarà disponibile in libreria e in fumetteria dal 7 gennaio.

Il volume contiene come sempre due storie. La prima, intitolata SCREAMING EAGLES (disegni di Dave Gibbons, disegnatore di WATCHMEN di Alan Moore): all’interno del loro nuovo quartier generale in Germania, quattro soldati americani scoprono una fortuna in opere d’arte rubate, oggetti d’antiquariato e oggetti di valore. E decidono di divertirsi, prima di tornare al fronte.

La seconda, intitolata IL TIGER DI JOHANN (disegni di Chris Weston, disegnatore di INVISIBLES di Grant Morrison): negli ultimi giorni della II Guerra Mondiale, il comandante di un tank Tiger cerca di salvare i suoi uomini, convincendoli a disertare e ad arrendersi agli americani prima che vengano uccisi nello scontro coi sovietici.

Le storie di guerra di Garth Ennis sono racconti che impressionano per la loro capacità di descrivere uomini travolti dalla grande Storia.

1945: GERMANIA / RUSSIA sarà disponibile dal 7 gennaio in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com