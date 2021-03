FUMETTI - Le uscite di ’The Walking Raccolta’

The Walking Dead, non c’è bisogno di dirlo, è un fenomeno narrativo che ha fatto parlare di sé tutto il mondo.

E tutto è nato e continua a nascere dal fumetto. Ogni nuova edizione, infatti, raggiunge nuovi lettori, pronti a tuffarsi per la prima volta nelle avventure di Rick Grimes, della sua famiglia e del gruppo di sopravvissuti che combatte per tirare avanti in un mondo in balìa dell’apocalisse zombie. È il caso della nuova edizione a colori che saldaPress porterà in Italia a partire dal 18 marzo, ma è anche quello dell’edizione RACCOLTA.

Il 4 marzo è uscito THE WALKING DEAD RACCOLTA – 7 (pagg. 576, euro 19,90), penultimo volume di questa edizione pensata apposta per chi non aveva ancora mai letto il capolavoro di Robert Kirkman e Charlie Adlard. L’ottavo e ultimo volume, invece, uscirà a brevissima distanza, cioè a maggio e anche i nuovi lettori della serie potranno scoprire come va a finire la saga a fumetti più popolare degli ultimi anni.

Nel settimo volume, la guerra è finita. Negan è caduto e i Salvatori sono stati sconfitti. Le comunità di Hilltop, del Regno e di Alexandria credevano di poter finalmente trovare un po’ di pace per potersi dedicare a ricostruire la società. Ma non è andata così: dai boschi, infatti, è giunto un nuovo nemico. Sono tanti, sono feroci, vivono mascherati in mezzo ai vaganti e sembrano aver abbandonato ogni forma di umanità in favore di uno stile di vita basato sugli istinti più primordiali. Ora le comunità sanno che, finché attorno a loro ci saranno i Sussurratori, ogni sogno di una vita serena è destinato a cadere. Cosa farà Rick per fare fronte a questa minaccia, forse la più devastante che si sia mai trovato costretto ad affrontare? Chiederà consiglio al suo peggior nemico?

In fumetteria, in libreria e nello shop online del sito www.saldapress.com