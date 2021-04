FUMETTI - ’Leonid’ di Frédéric Brrémaud e Stefano Turconi con Star Comics Astra

Vi segnaliamo un nuovo lavoro interessante, edito da Star Comics Astra, il volume a fumetti ’Leonid’ (formato 21x28, cartonato, colore, 48 pp, € 12,90), di Frédéric Brrémaud e Stefano Turconi, in uscita il 19 maggio 2021 e che sarà presentato in anteprima dai due autori in occasione degli Star Days il prossimo 22 aprile 2021.

Cosa separa colpevoli e innocenti? Con un’opera delicata e allo stesso tempo spaventosa, lo sceneggiatore Frédéric Brrémaud e il disegnatore Stefano Turconi, autori di Leonid, cercano insieme ai giovani lettori una risposta a questa domanda.

In un quieto paesino di campagna vive il giovane gatto Leonid, che passa le sue notti al sicuro in una confortevole villetta e trascorre i suoi giorni scorrazzando liberamente per le strade. Se Leonid sogna avvincenti baruffe notturne, certo non si aspetta che la tranquillità del paese sta per essere turbata da un evento sconvolgente: una mattina vengono trovati nei pressi alcuni agnelli brutalmente uccisi.

Il piccolo mondo di Leonid e dei suoi amici, scandito dal succedersi sempre uguale dei giorni e delle stagioni, vede infrangersi la sua pace quando il fattore decide di liberare i cani per catturare il colpevole del feroce misfatto. Da quel momento, nemmeno gli innocenti possono dirsi al sicuro.

Una curiosa alleanza unisce gatti di casa e di strada, un cane tremebondo e un topo allergico ai felini. Solo restando uniti è possibile rispondere alla minaccia, soprattutto quando non si sa da dove sta arrivando.

Cosa separa quindi i colpevoli e innocenti? Leonid indaga questo quesito parlando di crescita, pregiudizio, solidarietà e coraggio in una favola pensata per i ragazzi ma capace di rivolgersi anche agli adulti. I disegni di Turconi accompagnano la storia di Brrémaud con tatto ed empatia, creando un mondo credibile e fantastico fatto di tane e fienili, morbide pellicce ma anche artigli.

Frédéric Brrémaud e Stefano Turconi parteciperanno agli Star Days 2021, l’evento pensato dalla casa editrice Star Comics per mantenere saldo il ponte tra lettori e autori in attesa di incontrarsi nuovamente dal vivo. Dopo il successo della prima edizione, lo scorso settembre, la casa editrice ripropone l’appuntamento con tante le novità. Questo primaverile sarà un evento diffuso che si articolerà su due mesi e avrà un format completamente digitale.

Brrémaud e Turconi interverranno - raccontando in anteprima Leonid - con sessioni di dedica e talk il 22 aprile 2021 in diretta streaming sul sito www.stardays.it All’interno del programma di questa giornata, che vedrà i due autori protagonisti, anche l’incontro Il Fumetto da Alpha a Z - Dai Kids allo Young Adult, due generazioni di lettori a confronto.

GLI AUTORI

Frédéric Brrémaud è uno degli sceneggiatori più attivi, apprezzati e poliedrici del mercato della bande dessinée franco-belga. Nato nel 1971 in Corea del Sud, scrive da anni per i principali editori di fumetti a livello internazionale. Tra i suoi titoli più apprezzati si ricordano Love (su disegni di Federico Bertolucci) e Leonid, con i disegni di Stefano Turconi.

Stefano Turconi è tra gli autori italiani più celebri e talentuosi a livello internazionale. Parallelamente a più di vent’anni di attività come disegnatore con Disney, illustra graphic novel di successo (spesso su testi di Teresa Radice), e fumetti per giovani lettori. Il suo Il porto proibito ha vinto il premio Gran Guinigi nel 2015 come “Miglior Graphic Novel” e il premio Micheluzzi come “Miglior Fumetto” l’anno successivo.