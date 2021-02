FUMETTI - Lo spin-off di DETECTIVE CONAN in arrivo a fine febbraio con Star Comics

Rei, Toru e Bourbon… tre identità diverse per la stessa persona. Rei Furuya non è certo il tipo che si risparmia, e porta avanti con passione e impegno tutti i suoi numerosi lavori. Una vita impegnativa e piena di sfide la sua, ma di certo Rei non si abbatte e trae insegnamento da tutte le esperienze che fa ogni giorno, per arrivare a raggiungere il suo unico obiettivo…

I personaggi creati dal maestro Gosho Aoyama tornano per la gioia di tutti i lettori italiani nell’atteso DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME, spin-off dell’amata serie sapientemente scritto e disegnato dal bravissimo maestro Takahiro Arai.

Preparatevi a scoprire le avventure e la routine giornaliera dell’uomo dalle tre facce! Il primo volume di DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME – di cui avete già potuto leggere il primo capitolo grazie agli albi gratuiti del Free Comic Book Day 2020 – arriverà in fumetteria, libreria e store online dal 24 febbraio!

STORIE DI KAPPA 301

DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME n. 1

Takahiro Arai, Gosho Aoyama

13x18, B, b/n, pp. 176, € 5,50

Data di uscita: 24/02/2021, in fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822621481

Da Bourbon, super agente degli Uomini in Nero, a Rei Furuya, agente segreto della NPA, senza dimenticare Toru Amuro, detective privato e cameriere del Café Poirot: qual è il trucco per gestire parallelamente questi tre ruoli senza perdere la testa?! Di certo è necessaria una routine decisamente impegnativa e... tutta da scoprire!

Gosho Aoyama, fumettista giapponese, è nato a Daiei, nella prefettura di Tottori, il 21 Giugno 1963. Dopo un inizio travagliato – i genitori non volevano che intraprendesse la carriera di mangaka, inizia la carriera come insegnante d’arte al liceo di Daiei – debutta ufficialmente nel 1987 sulla rivista Shonen Sunday con CHOTTO MATTETE, proseguendo poi con KAITO KID e YAIBA, con il quale vince lo Shogakukan Manga Award nel 1993. Dall’anno successivo inizia la serializzazione della sua opera più famosa, DETECTIVE CONAN, che lo consacra definitivamente al successo.

www.starcomics.com