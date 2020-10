FUMETTI - Makoto Shinkai, Weathering With You - in arrivo dal 4 novembre con Edizioni Star Comics

Dopo il lungometraggio campione di incassi, Weathering With You, arriva in Italia anche la serie manga scritta dal maestro Makoto Shinkai.

L’adolescenza può essere un momento magico, in cui i sogni dell’infanzia si mescolano inestricabilmente alla realtà della vita adulta: può accadere di tutto.

Nell’adattamento a fumetti di Wataru Kubota, Edizioni Star Comics porta in Italia il manga del film che ha scalato le classifiche mondiali nel 2019. Disponibile in anteprima nelle fumetterie dal 28 ottobre in occasione di Lucca Changes 2020, il volume si troverà in tutti i punti vendita e negli store online dal 4 novembre. Tutta la serie sarà pubblicata in contemporanea anche in formato digitale disponibile su Amazon e sulla pagina dedicata digistar.starcomics.com.

Hodaka, un sedicenne al primo anno di liceo, scappa di casa e fugge a Tokyo. Nato e cresciuto su un’isola, si trova solo e privo di risorse in un mondo pieno di pioggia, finché non trova lavoro in una rivista di occultismo. Tutto cambierà grazie all’incontro con una ragazza con il potere di cambiare il tempo, allontanare le nuvole e lasciar passare il sole. I due ragazzi metteranno insieme le forze per sopravvivere.

Gli spazi urbani, la tecnologia e le ambientazioni realistiche si accompagnano alla tradizione, al mito e alla magia, nella storia di due giovani che si trovano a crescere in una città molto più grande di loro.

Reduce dal vertiginoso successo internazionale di Your Name nel 2016, Makoto Shinkai torna a regalarci una sorprendente storia d’amore, magica e piena di meraviglia.

L’AUTORE

Makoto Shinkai - Nasce a Nagano il 7 febbraio 1973. Fin dalla giovane età mostra uno spiccato interesse per tutto ciò che riguarda manga, anime e videogiochi. Nel 1999, mentre lavora come grafico di videogiochi, produce il suo primo cortometraggio animato in bianco e nero, intitolato

Lei e il gatto, grazie al quale vince diversi premi. In seguito al successo decide di focalizzarsi sul mondo dell’animazione, realizzando nel 2001 La voce delle stelle. In seguito, inanellerà un successo dopo l’altro, come I bambini che inseguono le stelle – Viaggio verso Agartha, 5 cm al secondo e Il giardino delle parole. Nel 2016 realizza Your Name, che lo rende famoso in tutto il mondo. Nel 2019 produce il lungometraggio Weathering With You.

PROMOZIONE SPECIALE

L’uscita del primo volume sarà accompagnata da una speciale promozione: in tutte le fumetterie aderenti alla promozionesarà possibile trovare, in regalo con l’acquisto del manga, le tote bag in edizione limitata dedicata alla serie.

DATI

Brossurato, 13 x 18 cm / B/N e colore / 196 pp. / €6,50