FUMETTI - ’Missions of Love N.19’ con Star Comics

Sarà disponibile con Star Comics dal 24 marzo il volume 19 di MISSIONS OF LOVE, serie scritta e disegnata dalla Senesi Ema Toyama.

Tra drammi e intrighi, emozioni e romanticismo, prende forma la storia di Yukina, un’adolescente all’apparenza fredda, ribattezzata “donna delle nevi” dai compagni di scuola, ma in realtà sensibile e insicura. All’insaputa di tutti e sotto lo pseudonimo di Yupina, scrive romanzi per cellulare che acquistano molto successo tra i suoi coetanei… Diciotto volumi dopo è arrivato il momento di scoprire come si concluderà la storia tra Yukina e Shigure. Un finale colmo d’amore, in arrivo con il volume 19, dal 24 marzo!

MISSIONS OF LOVE n. 19

Ema Toyama

11,5x17,5, B, b/n, pp. 176, € 4,30

Data di uscita: 24/03/2021, in fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822621726

Yukina ha rivelato il proprio segreto davanti a tutti gli spettatori della diretta TV. Per amore ha scelto di rinunciare a scrivere romanzi, ma Shigure le ha comunque chiesto del tempo per riflettere... Come si concluderà la loro storia, incentrata su un sentimento sbocciato una missione dopo l’altra?!

