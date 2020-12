FUMETTI - MR.NO in edicola con ’L’uomo dalla maschera rossa’

Giovedì 24 dicembre arriva in edicola il volume n.9 della collana settimanale dedicata alle avventure di Jerry Drake! In abbinamento a La Gazzetta dello Sport. In occasione dei 45 anni del personaggio creato da Guido Nolitta, la Gazzetta dello Sport e Sergio Bonelli Editore presentano Mister No La collana cronologica!

Per la prima volta in un’edizione interamente a colori, di grande formato e con le storiche copertine originali firmate da Gallieno Ferri, tornano le avventure di Jerry Drake tra i pericoli dell’immensa e inesplorata foresta amazzonica. Una collana di sessanta volumi che ospita racconti diventati ormai dei classici del fumetto italiano, con un’introduzione firmata dall’informatissimo Fabio Licari, pubblicati a cadenza settimanale ogni giovedì.

Il nono volume, "L’uomo dalla maschera rossa", è in edicola da giovedì 24 dicembre al prezzo di 4,99 €.