FUMETTI - OUTERDARKNESS incontra CHEW: CUCINA FUSION - Il 10 dicembre esce il terzo volume della serie di John Layman e Afu Chan

Dopo che sci-fi e horror si sono incontrati in OUTER DARKNESS – la serie a fumetti scritta da John Layman, co-creatore della serie di culto CHEW, e disegnata dal talentuosissimo Afu Chan –, lo stesso Layman ha deciso di dar vita a un clamoroso big-bang a fumetti.

John Layman e Rob Guillory, creatori di CHEW, si riuniscono per la prima volta nel crossover più inaspettato di sempre! Tony Chu, detective dai poteri soprannaturali, capace di scoprire qualunque cosa assaggiando prove e indizi – di qualunque tipo – sale a bordo della Caronte, la nave comandata dal Capitano Joshua Rigg, protagonista di OUTER DARKNESS.

Tutto questo accade in OUTER DARKNESS vol. 3 – CUCINA FUSION (pagg. 80, euro 15,90), il nuovo capitolo delle avventure della Caronte e del suo capitano, che si mescolano con quelle del prodigioso detective Chu. Il volume, in uscita come sempre per saldaPress giovedì 10 dicembre, promette di far collassare in modo prodigioso due universi narrativi e due linee spazio-temporali, regalando ai fan delle due serie – o anche di una sola delle due – una avventura unica nel suo genere.

E dunque, perché Tony si trova nel futuro? E cosa ci fa a bordo della Caronte? Ma soprattutto, come accetterà la sua presenza il Capitano Rigg?

Tutte domande alle quali risponderà giovedì 10 dicembre CUCINA FUSION, il terzo volume di OUTER DARKNESS