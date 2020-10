FUMETTI - ROSSO PROFONDO vol. 1 - L’UOMO DIMENTICATO: un vampiro per l’America di Trump

Negli USA siamo in piena campagna elettorale. Donald Trump e Joe Biden si sono già sfidati pubblicamente, senza risparmiare colpi bassi e Donald Trump si sta giocando tutte le carte a disposizione per risvegliare l’America profonda che gli ha consentito di essere eletto Presidente. È in quell’America profonda che bisogna scavare per capire come abbia fatto un miliardario a convincere masse di disoccupati e persone in difficoltà che lui era la soluzione a tutti i loro problemi.

Bisogna scavare e affidarsi a chi l’ha già fatto, ad esempio Tim Seeley, creatore e sceneggiatore di ROSSO PROFONDO, nuova serie AfterShock che saldaPress porta in Italia proprio in questi giorni. Il primo volume, disegnato da Corin Howell e intitolato in maniera emblematica L’UOMO DIMENTICATO (pagg. 120, cartonato, euro 19,90) esce giovedì 8 ottobre e racconta proprio quel pezzo di società americana che fa i conti con lo spopolamento, la perdita di posti di lavoro, il degrado, il sogno della grande città. Ma lo fa utilizzando uno dei grandi personaggi del genere horror: il vampiro.

Charles ‘Chip’ Ipswich è il protagonista di ROSSO PROFONDO ed è appunto un vampiro. È stato dimenticato dal suo paese e cerca di sopravvivere come può, cioè lavorando di sera e di notte in un supermercato. Non è stato dimenticato solo dagli Stati Uniti, ma anche da Dio, perché, tanti anni fa, è stato trasformato appunto in un vampiro. Ha scelto di vivere in un piccolo paesino nel bel mezzo del nulla, lontano dalle grandi metropoli, lontano da tutto. Ha scelto di vivere e lavorare duramente, forse alla deriva, ma in pace con il mondo.

Ma Chip non è l’unico a sentirsi così. Dopo la crisi economica, la rabbia di un intero popolo sta montando ed è pronta per essere cavalcata da biechi personaggi privi di scrupoli che usano il razzismo e il capitalismo più sfrenato per farsi votare da poveri sprovveduti. L’America si è indebolita moltissimo e un esercito di predatori più antichi di lei sta per saltarle alla gola. E quei predatori sono a loro volta vampiri. Ma Chip non sopporta i nazisti, non sopporta chi vuole approfittarsi delle persone biecamente ed è pronto a combattere, anche contro i propri simili.

ROSSO PROFONDO mescola atmosfere horror e commedia amara per raccontare l’America di oggi. E lo fa prendendo il lettore e scaraventandolo in una guerra che farà sembrare Donald Trump e Joe Biden due dilettanti.

L’UOMO DIMENTICATO è disponibile in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito www.saldapress.com

