FUMETTI - Samuel Stern, già un classico al terzo numero!

Siamo quasi al quarto numero, ma Samuel Stern già è un piccolo cult! Lo trovate in edicola, edito da Bugs Comics, c’è chi lo ha definito l’anti-Dylan Dog, ma Samuel è altra cosa, leggere per credere! Fumetto italiano, d’autore, da gustare sulla poltrona, di fronte alla propria biblioteca, con un Old Fashioned da sorseggiare! Ecco di seguito le sinossi dei numeri 2 e 3, in foto la copertina del numero 2, buona lettura e andate in edicola!!!

- "Il mausoleo nero", Samuel Stern n°2.

Testi di Gianmarco Fumasoli e Massimiliano Filadoro. Disegni di Luca Lamberti. Copertina di Valerio Piccioni, Maurizio Di Vincenzo ed Emiliano Tanzillo.

"Nel cimitero più infestato della Scozia un’antica maledizione sembra essersi risvegliata. A Samuel Stern il compito di capire se è opera del demone che abita i resti del terribile Bloody MacKenzie."

- "Legione", Samuel Stern n°3.

Testi di Gianmarco Fumasoli e Massimiliano Filadoro. Disegni di Marco Perugini. Copertina di Valerio Piccioni, Maurizio Di Vincenzo ed Emiliano Tanzillo.

"L’amicizia tra un uomo e il suo demone. Un esorcismo del tutto particolare. Una porta dimensionale verso il più orribile degli Inferni. Un solo nome per tutti questi scenari: Legione!"

Chi è Samuel Stern

L’incubo ha un nuovo avversario.

Nel cuore di ogni essere umano c’è un’oscurità profonda, buia e spaventosa. In quel luogo si spegne ogni ricordo della luce del giorno e con esso ogni aspettativa di speranza.

L’essere umano diventa estraneo a sé stesso e la Morte sembra il male minore. In quel vuoto dell’anima, a volte entra qualcosa. Qualcosa di antico e innominabile combattuto dagli uomini sacri delle varie tradizioni. Coloro che, spezzati dalla vita, gettati nell’Abisso, hanno avuto la forza di tornare, guardare in faccia i propri demoni e combattere quelli altrui.

Questa è la storia di uno di quegli uomini: Samuel Stern.

