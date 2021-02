FUMETTI - Star Comics: Comics Unlocked! In arrivo gli STAR DAYS 2021

Stanno per tornare gli Star Days, l’evento interamente organizzato da Star Comics per offrire un’esperienza unica ai lettori, senza perdere la potenza dell’incontro con gli autori, anche in assenza di fiere ed eventi dal vivo.

Dopo il successo della prima edizione, tenutasi lo scorso settembre, l’editore aveva dato appuntamento per un nuovo evento nel 2021. Con un po’ di anticipo rispetto alla data prevista, dato il grande interesse da parte dei lettori, la casa editrice annuncia la seconda edizione che si terrà con un format evoluto e diffuso per rendere l’esperienza ancora più unica.

Le sessioni di dedica e i talk che hanno animato l’appuntamento dello scorso settembre non si articoleranno più su due giornate ma in due mesi: tra aprile e maggio saranno tantissimi gli appuntamenti con gli autori, gli approfondimenti e le interviste esclusive.

Per garantire la più totale sicurezza, data la situazione pandemica che stiamo attraversando, gli eventi degli Star Days 2021 saranno realizzati interamente in digitale, un formato che permetterà di sperimentare e condurre i lettori in nuove avventure.

Tantissime le novità, ma nessun cambiamento per quanto riguarda l’idea che sta alla base degli Star Days, l’obbiettivo rimane quello di offrire ad autori e pubblico la possibilità di entrare in contatto nonostante l’assenza delle signing session in presenza, mettendo al centro le fumetterie: il punto di incontro tra i lettori e la casa editrice. Ci sarà l’opportunità di assistere a una serie di panel; iscriversi per seguire le sessioni di dedica - dopo aver prenotato la propria copia presso la fumetteria di fiducia - e collegarsi in diretta live durante lo sketch per intervenire con domande all’autore.

Anche per questa edizione, saranno molti i nomi degli ospiti che verranno svelati da qui a pochi giorni: tra loro Matteo Bussola, Paola Barbato ed Emilio Pilliu che interverranno in occasione del lancio di Bacteria. E poi la stella internazionale Mirka Andolfo, pronta a raccontare e firmare le copie del nuovissimo Sweet Paprika. Insieme alle “matite” nazionali, una grande novità di questo 2021 è l’apertura degli Star Days al manga: non mancheranno infatti signing session, approfondimenti e incontri esclusivi dedicati al fumetto giapponese, da sempre al centro dell’attività della casa editrice perugina.

Anche per questa edizione, gli Star Days vogliono essere un’occasione per sostenere le fumetterie. I lettori che vorranno delle copie con sketch o firma, infatti, saranno invitati a recarsi presso i punti vendita per prenotare il proprio fumetto. L’acquisto potrà essere effettuato solamente tramite questa modalità e le copie dedicate non avranno nessun sovrapprezzo. Vista la quantità limitata di dediche realizzabili, il sistema – come avviene durante le fiere di settore – sarà first come, first served: nell’ambito delle prenotazioni del titolo, ciascuna fumetteria avrà modo di prenotare per i propri clienti un determinato numero di copie. Chi non avrà occasione di ottenere una dedica disegnata, potrà comunque prenotare una copia firmata dagli autori.

Nel corso dei prossimi giorni, sui canali social di Star Comics e sul sito, verranno annunciati i nomi degli autori partecipanti agli Star Days, gli incontri in programma e le fumetterie coinvolte. Un’occasione imperdibile per incontrare gli artisti ed entrare nel vivo del loro lavoro. Star Days, Comics Unlocked!